Сергея Светлакова выписали из больницы после госпитализации с COVID-19

18.11.2020, 12:15, Разное

Около недели назад Сергей Светлаков был госпитализирован в связи с осложнениями в ходе заболевания коронавирусом. Вчера на своей странице в Instagram артист сообщил, что его выписали и он находится дома. Чтобы добавить происходящему нотку юмора, он опубликовал забавное видео, сделанное во время каких-то съемок.

Я дома! Всем здоровья и не унывать!

– подписал Светлаков видео, не раскрыв больше никаких подробностей о своем состоянии.

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Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov)

Напомним, вечером, 11 ноября, Telegram-канал Baza опубликовал сообщение, что Светлаков госпитализирован из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом. Отмечалось, что ему провели компьютерную томографию легких, которая показала 24 процента поражения. Чуть позже с телеведущим связались РИА Новости и получили от него личный комментарий:

Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо.

Сергей Светлаков