Перенесший коронавирус журналист назвал три главные опасности коронавируса
18.11.2020, 12:09, Разное
Журналист, который переболел коронавирусом, пояснил о трех главных опасностях. Прежде всего, не все врачи сразу же ставят правильный диагноз.
Без проведения тестирования на коронавирус нельзя определить, имеется ли инфекция в организме. COVID-19 нередко маскирует основные симптомы под сезонные ОРВИ и грипп.
Еще одна опасность заключается в обманчивом улучшении самочувствия. Иногда пациенту кажется, что болезнь отступила, поэтому он спешит вернуться к привычному образ жизни. Однако спустя время самочувствие инфицированного ухудшается до такой степени, что требуется госпитализация.
На протяжении борьбы с коронавирусом пациента ждут «волны» и «качели». Плохое самочувствие резко сменяется на нормальное и наоборот. Такое состояние обычно наблюдается около недели.
Важным является соблюдение всех предписаний лечащего врача, пишет портал Nation News.
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