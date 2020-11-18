 

Перенесший коронавирус журналист назвал три главные опасности коронавируса

18.11.2020, 12:09, Разное

Журналист, который переболел коронавирусом, пояснил о трех главных опасностях. Прежде всего, не все врачи сразу же ставят правильный диагноз.
Без проведения тестирования на коронавирус нельзя определить, имеется ли инфекция в организме. COVID-19 нередко маскирует основные симптомы под сезонные ОРВИ и грипп.

Еще одна опасность заключается в обманчивом улучшении самочувствия. Иногда пациенту кажется, что болезнь отступила, поэтому он спешит вернуться к привычному образ жизни. Однако спустя время самочувствие инфицированного ухудшается до такой степени, что требуется госпитализация.

На протяжении борьбы с коронавирусом пациента ждут «волны» и «качели». Плохое самочувствие резко сменяется на нормальное и наоборот. Такое состояние обычно наблюдается около недели.

Важным является соблюдение всех предписаний лечащего врача, пишет портал Nation News.



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