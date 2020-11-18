 

Готовится к выходу Oppo Find X3, первый смартфон с настоящим 10-битным дисплеем

18.11.2020, 12:09, Разное

Новый инновационный смартфон готовится выпустить китайская компания Oppo, Find X3 станет первым устройством с настоящим 10-битным дисплеем. Ранее системы управления цветовой гаммой с такими возможностями не использовал ни один производитель «умных телефонов» на ОС Android в мире.
Грядущую новинку представили на организованном китайской корпорацией мероприятии Oppo Inno Day 2020. В его рамках компания продемонстрировала концептуальный гаджет Oppo X 2021 с выдвигающимся экраном и ряд новых функций для других смартфонов-флагманов. Среди них была показана и грядущая новинка Find X3 с уникальным 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Кроме того, в устройстве во время захвата, хранения и отображения цвета поддерживается 10-битная глубина.

В руководстве Oppo заявляют, что такое новшество обеспечит небывалые ранее впечатления от просмотра изображений и видео за счет «точной и аутентичной цветопередачи». При этом стоит отметить, что на международном рынке уже есть аппараты с 10-битной глубиной цвета. Но, как отмечает китайский концерн, все аппараты других компаний только имитируют 10-битный дисплей, используя на самом деле лишь 8-битную панель.

У самой Oppo ранее также вышел смартфон с системой цвета «8+2», однако новый девайс будет оснащен полноценным 10-битным дисплеем, который откалибруют более низким коэффициентом JNCD (Just Noticeable Color Difference) в 0,4. Когда именно смартфон поступит в продажу, и какой будет его стоимость, пока не известно, как и других подробностей относительно его технических характеристик.



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