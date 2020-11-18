 

Комик Данила Поперечный рассказал о «болезненном» расставании после 5 лет отношений

18.11.2020, 12:09, Разное

Во время интервью для YouTube-шоу «Нежный редактор» комик Данила Поперечный признался, что «болезненно» пережил расставание после 5 лет отношений. У него были чувства к Регине Ждановой, но дальше быть вместе пара просто не могла.
По словам Данилы Поперечного, он начал замечать, что в отношениях срабатывает модель «папа-дочка». Не было страсти и вожделения, а комика переполняли родственные чувства. С этой проблемой он даже обратился к психологу, так как при такой модели взаимоотношений в паре не может быть интима. Когда комик осознал свою проблему, то старался «не ловить те же триггеры, которые ранее им двигали».

Блогер рассказал, что он не стремиться строить новые отношения, так как ему необходимо разобраться в себе. Знаменитость не хочет «затыкать» собственные проблемы другим человеком, а намерен их проработать со специалистом. Для того, чтобы сохранять любовь и страсть, Даниле Поперечному не следует примерять на себя роль отца, чрезмерно опекая свою возлюбленную. С Региной Ждановой ему удается поддерживать дружеские отношения, так как пара обратилась к психологу за помощью и разъяснением того, как им мирно расстаться. Несмотря на любовь, партнеры не хотели становиться «мертвым грузом» друг для друга.



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