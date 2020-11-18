НБУ запускает в обращение памятную монету в честь пограничников

18.11.2020, 12:05, Новости дня

Национальный банк Украины вводит в обращение монету номиналом 10 грн, посвященную Государственной пограничной службе. Об этом сообщается на сайте НБУ.

На аверсе монеты размещены малый государственный герб Украины, эмблема Государственной пограничной службы Украины, стилизованные ветви.

На реверсе – очертание карты Украины, символический пограничный столб, а также композиции, символизирующие деятельность Государственной пограничной службы в воздухе, на суше и на море.

Монета войдет в обращение 19 ноября.

Фото: bank.gov.ua