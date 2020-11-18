 

Euronews – главы Facebook и Twitter рассказали в сенате о борьбе с предвыборными фейками

18.11.2020, 12:00, Новости дня

Марк Цукерберг и Джек Дорси дали показания на слушаниях в юридическом комитете сената США, рассказав о мерах, которые предпринимались сотрудниками Facebook и Twitter для борьбы с распространением ложной информации в период выборов. В то же время они заверили, что политика по выявлению и удалению ложной и вводящей в заблуждение информации в соцсетях не противоречит их основной цели — предоставлять каждому пользователю возможность выразить себя, передаёт Euronews.

Главы Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси дали показания в юридическом комитете сената США, где проходили слушания, посвящённые цензуре и подавлению воли избирателей в контексте президентских выборов 2020 года. Цукерберг и Дорси ответили на вопросы, касающиеся распространения ложной информации во время выборов, — и о мерах, которые их компании предприняли, чтобы это остановить. 

МАРК ЦУКЕРБЕРГ, глава Facebook: Мы работаем с рядом независимых организаций, аккредитованных Институтом Пойнтера. В том числе информационными агентствами Reuters, Associated Press, отделением France Presse в США, изданием USA Тoday, исследовательским проектом Factcheck.org, сетью Science feedback и другими. 

По словам Дорси, администрация Twitter значительно обновила политику по обозначению и удалению ложной и вводящей в заблуждение информации. 

ДЖЕК ДОРСИ, глава Twitter: В период с 27 октября по 11 ноября администрация Twitter обозначила около 300 тысяч записей как «спорные» и «потенциально вводящие в заблуждение». Это составляет 2,2 процента от всех касающихся выборов сообщений, опубликованных за этот период. 

Facebook, Twitter, а также их конкуренты во время избирательной кампании прилагали усилия, с тем чтобы остановить поток ложной информации и сомнительного контента. В то же время они утверждают, что верны своей амбициозной цели — предоставлять каждому возможность выразить себя.

Доказательств тому, что названные соцсети предпочитают одну из сторон в политических дебатах оппонентов, не было. Критика политики Facebook и Twitter и их подхода к модерированию во время выборов исходила как от демократов, так и от республиканцев. 

Дата выхода в эфир 17 ноября 2020 года. 



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