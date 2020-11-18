 

Оглашен приговор по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

18.11.2020, 11:48, Новости дня

Вынесен приговор готовившим теракт на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы. Казуеву Хидирнеби Абдулгамидовичу назначено 19 лет в исправительной колонии строгого режима; Халдузову Габибуле Абдулагаджиевичу – 18 лет в колонии строгого режима; Ибрагимову Самиру Ибрагимовичу – 17 лет в колонии строгого режима; Магомедову Шамилю Шарабудиновичу – 10 лет в колонии строгого режима», – цитирует сообщение ТАСС.

В суде уточнили, что приговор в законную силу пока не вступил, и может быть обжалован.

В 2019 году появились сведения о предотвращенном теракте на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале. В подготовке теракта обвиняют четырех боевиков «Исламского государства». Представитель Киркорова Геннадий Рыбак комментируя эти сведения, назвал их «выдумкой».

При этом один из обвиняемых заявил, что его целью был не теракт, а убийство Киркорова. Обвиняемый также заявил, что артист Максим Галкин якобы «предложил ему за 2 млн рублей совершить убийство Киркорова» на почве ревности к Алле Пугачевой. Он попросил провести допрос Галкина и Пугачевой, однако знаменитостей отказались считать свидетелями по делу.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Еврокомиссии оценили, выполняет ли Украина требования безвиза

23.08 / Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

12.08 / Компания Geely сертифицировала в РФ новый кроссовер Geely Tugella

21.09 / Адвокат рассказал о результатах экспертизы тела Марцинкевича по фотографии

06.10 / “Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка”. Ризатдинова рассказала о самореализации

25.08 / Всемирный банк предупредил о росте крайней нищеты из-за коронавируса

24.07 / Генерал ФСБ оценил идею возврата графы «национальность» в паспорта

28.09 / Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева

07.08 / Лукашенко о заражении коронавирусом: Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули

21.10 / В Чехии вернулись к жестким карантинным ограничениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска