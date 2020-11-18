Российские топ-менеджеры испытали вакцину от коронавируса “Спутник V”

18.11.2020, 11:23, Разное

Перекопский проходил вакцинацию в государственной клинике в качестве волонтера, прививка была бесплатной. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лучшими представителями науки и медицины.

“Разговоры о рисках, основанные на ненаучных слухах, подобны суевериям, свойственным недалеким людям, которых, к сожалению, большинство. Я обсуждал этот вопрос с лучшими представителями медицины и науки”, – приводит слова топ-менеджера РБК.

Выбора делать привику или нет сейчас не стоит, убежден вице-президент Telegram. “Желающие выехать на горбу других, тех, кто готов рискнуть и сделать вакцину первыми, чтобы они могли посмотреть, как пойдет, в итоге с большей вероятностью проведут месяц-другой в реанимации под вентилятором легких. А заодно принесут в свой дом заразу”, – предупредил Перекопский.

Он рассказал о своих ощущениях после вакцинации. По словам топ-менеджера, на первый день у него появились легкие побочные эффекты: немного повысилась температура, давление.

Дальнейшие тесты показали наличие иммунитета к коронавирусу: вакцина выработала много антител – гораздо больше, чем после болезни. “Оно того стоило”, – резюмировал Перекопский.

Гендиректор “Вконтакте” Андрей Рогозов тоже стал волонтером, причем сразу, как узнал об успешном испытании “Спутник V” в центре имени Гамалеи. Топ-менеджер рассказал, что для него был важен минимальный риск вакцины.

После вакцинации у Рогозова выработалось достаточно антител, чтобы снизить риск заражения до минимума. Побочных явлений от прививки у него не было.

“Я чувствую себя прекрасно как с точки зрения здоровья, так и с психологической точки зрения, что немаловажно, так как чувствую себя в большей безопасности, чем раньше”, – отметил Рогозов.

Когда “Спутник V” появится в свободном доступе, он предложит пройти вакцинацию всем своим друзьям. По словам Рогозова, уже сейчас прививку сделали несколько его знакомых из индустрии IT. У всех одинаково эффективные результаты, рассказал гендиректор “ВКонтакте”.

“Спутник V” стала первой в мире вакциной от коронавируса. Она прошла государственную регистрацию в середине августа. Препарат создан в научном центре имени Гамалеи. Масштабные исследования с участием десятков тысяч добровольцев определили, что эффективность вакцины составила 92%.