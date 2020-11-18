 

Суточный прирост зараженных COVID-19 в России составил 20,9 тысячи

18.11.2020, 11:23, Разное

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве – 4 174. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 2 215 инфицированными. Далее идет Московская область, где заболели 864 человека.

Непростая эпидобстановка также наблюдается в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Ростовской, Воронежской областях, а также в Красноярском крае и Республике Коми.

Всего новые случаи обнаружили в 85 регионах страны. Отмечается, что у 24,3% из инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выздоровели 25 179 человек, умерли 456 пациентов.

Таким образом, общее количество заболевших в России составляет 1,9 миллиона. Победили коварный недуг 1,5 миллиона граждан. Жертвами COVID-19 стали 34 тысячи человек.

Власти страны не собираются вводить всеобщий режим самоизоляции. Жесткий карантин может негативно повлиять на экономику. Каждый регион сам принимает решение об ограничениях.

Во вторник, 17 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного режима для школьников старших классов. Учащиеся останутся дома до 6 декабря.

В этом же режиме обучаются студенты столичных колледжей и вузов. Транспортные карты учащихся временно заблокированы. Школьников и студентов также просят сократить число прогулок по городу.



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