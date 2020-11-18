Назван способ поесть бесплатно в McDonald’s

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18.11.2020, 10:53, Разное

Сотрудница популярной сети фастфудов McDonald’s объяснила, как можно получить на кассе бесплатную еду. О проверенном способе девушка пояснила в приложении TikTok.
Если сотрудники выдали не те блюда, или же клиенту в зале пришлось ждать еду очень долгий период времени, то стоит только сказать об этом персоналу вежливо. Человеку спокойно предоставят недостающие позиции и, скорее всего, ему вернут потраченные денежные средства.

Девушка отметила, что работникам McDonald’s совершенно не нравится наблюдать постоянный крик и недовольство, поскольку они являются простыми людьми. Все прекрасно понимают расстроенные чувства клиента, однако призывают вести себя максимально воспитанно, только так можно добиться гораздо большего.

Ролик сотрудницы одного из американских ресторанов собрал огромное число просмотров и комментариев. Информацию подтвердили и ее коллеги. О том, что способ работает, заявили и посетители McDonald’s, пишет портал Newinform.



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