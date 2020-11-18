 

Малахов перед смертью Виктюка взял интервью у режиссера «для Вечности»

18.11.2020, 10:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Андрей Малахов почтил память умершего вчера, 17 ноября, Романа Виктюка. Телеведущий рассказал, что перед смертью он взял у 84-летнего режиссера интервью «для Вечности».
Андрей Малахов отметил, что именно благодаря Роману Виктюку и его спектаклю «Служанки» он открыл для себя мир театра. Журналист считает, что режиссер был «всегда актуальным». Во время интервью он сказал, что встречу сняли «для Вечности», будто предчувствовал приближающуюся смерть. Ведущий «России-1» отметил, что Роман Виктюк стойко боролся с возникшей болезнью. У руководителя театра в октябре диагностировали коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения. Режиссера доставили в столичную больницу, но его состояние только ухудшалось. В результате, из-за плохого самочувствия он был переведен в реанимацию, где и скончался.

Поклонники Романа Виктюка присоединились к скорби Андрея Малахова. В комментариях многие отметили, что вместе с режиссером ушла огромная театральная эпоха.



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