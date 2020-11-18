 

Театру Виктюка предрекли сложную судьбу после смерти режиссера

18.11.2020, 10:53, Разное

После смерти режиссера Романа Виктюка его театра ждет тяжелая судьба. Такого мнения придерживается Эдуард Бояков, занимающий пост худруку МХАТ имени Горького.
На сегодняшний день довольно тяжелым остается вопрос предоставления дальнейшего финансирования театру. У Виктюка к тому же не осталось «больших и состоятельных» учеников. Бояков надеется, что государство проявит эстетическое чутье и правильно распределит денежные назначения. Однако театр после смерти мастера будет уже другим.

Коллега в ходе разговора с журналистами оценил профессиональные качества покойного Виктюка. После просмотра его спектаклей всегда оставались сильные ощущения.

Напомним, что Романа Виктюка не стало во вторник, 17 ноября. Он боролся с коронавирусом в одной из столичных больниц, пишет портал Newinform.



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