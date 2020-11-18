 

Любимый паб Ефремова оштрафовали

18.11.2020, 10:48, Новости дня

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей паб Ulysses за отсутствие масок и перчаток у персонала, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Нарушение зафиксировано Роспотребнадзором в июле 2020 года. Владельцы паба обжаловали решение суда, но 12 ноября апелляция подтвердила его законность, передает РАПСИ.

«Суд установил, что 18 июля 2020 года ООО «ГРИН» не обеспечило в помещениях, в которых осуществляется деятельность по предоставлению услуг общественного питания в пабе Ulysses, соблюдение работниками указанного объекта использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в период режима повышенной готовности», – сказали в Мосгорсуде.

Паб находится на Кривоарбатском переулке в пешей доступности от дома актера Михаила Ефремова, приговоренного к тюремному сроку за смертельное ДТП.

Актер праздновал в заведении свои дни рождения, записывал выпуски блога «Гражданин поэт», а также побывал в закрытом баре прямо перед аварией: камеры наблюдения зафиксировали, что Ефремов зашел в паб, вышел из него спустя 30 минут и уехал за рулем своего автомобиля.  

Сотрудники заведения утверждали, что Ефремов в день ДТП приходил, чтобы получить еду на вынос, однако в суде один из работников питейного заведения Кирилл Пухов уточнил, что в тот день актер был в пабе дважды: в первый раз его проводили до дома, а во второй – актер о чем-то пытался договориться по телефону с владельцем бара.

Версию, что Ефремов обслуживался в заведении персоналом и ему продали алкоголь, сотрудник паба в суде опроверг.

Согласно базам судебных решений, это единственный штраф, наложенный на Ulysses за период самоизоляции.

Ранее правозащитник указал на особые условия для Ефремова в колонии.



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