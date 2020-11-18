Глава Хабаровского края проконтролировал готовность ЖКХ и дорожной отрасли к зиме

18.11.2020, 10:48, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочее совещание, посвященное самым проблемным темам в этот период года, в частности, обсуждалась сфера ЖКХ и дороги, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«Эти две темы сейчас самые злободневные. От своевременности и полноты принимаемых мер зависит жизнедеятельности всего региона. Поэтому от руководителей требуется максимальная отдача, чтобы все работы выполнялись точно в срок», – передает слова Дегтярева AmurMedia.

Как отметили в министерстве ЖКХ края, в этом году подготовка к зиме всего комплекса прошла по графику. Отопительный сезон начался как обычно, а в отдельных территориях из-за пандемии – даже раньше намеченных сроков. Коммунальные объекты, жилфонд, сети приведены в порядок на 100% от плана. Завершается последний этап, на котором муниципалитетам выдаются паспорта готовности.

«На 13 ноября уже выдано 38 паспортов готовности – 93% от плана. По этому показателю Хабаровский край лидирует в ДФО. В районах вовремя созданы запасы топлива, они регулярно пополняются. Почти на месяц раньше графика прошел завоз топлива в северные районы, он обошелся в 1,6 млрд рублей – дешевле, чем прошлом сезоне. Сейчас в работе находятся 442 котельные. Отопление подается во все районы без перебоев. Полностью подготовка проведена и в военных городках», – доложили в министерстве ЖКХ.

Что касается сферы ТЭК. Энергетическое оборудование перед холодами обслужили в полном объеме. В этой части большую работу провели не только муниципалитеты, но и энергогенерирующие компании. С осени в регионе уже было несколько крупных аварий на электросетях, но все они произошли как ЧП из-за мощных циклонов, а последствия достаточно быстро ликвидировали.

Отдельно на совещании обсудили подготовку к уборке зимой автодорог. Дегтярев в очередной раз напомнил, что эта тема традиционно вызывает недовольство людей, и небезосновательно.

Примером тому также стали последние циклоны, когда на трассах возникали огромные пробки, а количество ДТП измерялось десятками. В свою очередь, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края сообщили, что до 1 ноября был сделан запас песчано-соляной смеси. Всего на складах накоплено 1678 тонн. Определены самые сложные участки, где во время циклонов нужно проводить работы в первую очередь. Для уборки подготовлено 200 единиц техники и персонал.

На совещании к дорожникам обратился глава Советско-Гаванского района по поводу местной трассы до поселка Ванино. На прошедших выходных ее как раз засыпало снегом, из-за чего движение было сильно затруднено. Но убирать дорогу стали слишком поздно. Врио губернатора в ходе совещания дал должностным лицам четко понять, что халатного отношения к работе попросту не потерпит и ответственность за провалы будет персональной.

«Разберитесь с подрядной организацией. Хочу предупредить всех руководителей краевых организаций об ответственности за свои исполнение должностных обязанностей. Мы будем следить за подобными фактами и принимать меры», – предупредил Дегтярев.

Напомним, что сейчас протяженность краевых и межмуниципальных дорог, за которыми следят краевые службы, составляет 3609 км. Во время двух последних циклонов заторов на автотрассах не отмечалось.