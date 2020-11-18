 

В Башкирии в детском саду зарезали воспитательницу

18.11.2020, 10:43, Разное

Настоящей трагедией обернулся приступ ревности жителя села Старые Киешки в Кармаскалинском районе Башкирии. Он заявился к своей жене – воспитательнице в детском саду – на работу и стал выяснять отношения.

В конечном итоге пьяный ревнивец трижды пырнул свою супругу ножом и попытался сбежать с места расправы, передает сайт VSE42.RU. Сделать это ему не дал учитель физкультуры. Он работает в школе в том же здании, где развернулась трагедия.

Воспитательница от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и посадили подозреваемого под стражу. Отмечается, что дети в результате нападения ревнивца не пострадали – в момент трагедии все они находились в других помещениях.



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