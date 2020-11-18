 

В аварии со скорой помощью в Москве пострадали три человека

18.11.2020, 10:23, Разное

В районе дома №71 по улице Верхние Поля в районе Люблино на юго-востоке Москвы карета скорой помощи лоб в лоб столкнулась с Hyundai Solaris, передает сетевое издание “Москва 24”. Сообщается, что автомобиль экстренных служб выехал на полосу для встречного движения с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Тем не менее, столкновения избежать не ужалось. В результате пострадали три человека – двое фельдшеров скорой помощи и водитель легковушки.



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