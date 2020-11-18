 

Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи

18.11.2020, 10:23, Разное

Представитель Кремля рассказал, что Владимиру Путину всегда нужна обратная связь. Каждый, кто работает с президентом, знает, что он может позвонить в любое время суток – даже в два часа ночи.

“Это нормальная практика”, – уточнил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что президенту очень не хватает очных мероприятий. Компенсировать их видеоконференциями невозможно. Песков добавил, что рано или поздно Путин вернется к прежнему режиму работу.

Глава страны перешел на удаленную работу 1 апреля. Причиной тому стала напряженная ситуация с коронавирусом в России. В начале ноября Путин сообщил, что уже привык к такому режиму, но с живой аудиторией ему все же интереснее.

С начала пандемии в стране было выявлено 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19. Суточный прирост больных составляет 21-22 тысячи. Полностью вылечились 1,4 миллиона граждан, умерли 33 тысячи пациентов.

28 октября по всей России начал действовать всеобщий масочный режим. Без средств защиты нельзя появляться в магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массовых скоплений людей.

Несмотря на обострение эпидобстановки, Владимир Путин не планирует объявлять в России жесткий карантин. Меры борьбы с коронавирусной инфекцией носят точечный характер.



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