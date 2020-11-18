Теледоктор Мясников назвал опасной смешанную схему лечения COVID-19

18.11.2020, 10:17, Разное

Теледоктор Александр Мясников высказался против смешанной схемы лечения COVID-19, которая сейчас активно муссируется в Сети. Он предложил воздержаться от предлагаемых новшеств, так как это может быть весьма опасно.

В связи с коронавирусной пандемией в Сети стало появляться много разнообразных схем преодоления COVID-19. Автор книг о здоровье называет такие новшества бредом и настоятельно рекомендует от них отказаться. Речь идёт о своеобразном «винегрете», когда перемешаны все методы лечения. Теледоктор Александр Мясников объясняет, что когда смешивают несовместимые между собой препараты: антибиотики, кроверазжижающие средства, гормоны и БАДы, ничем хорошим такая терапия не закончится, а наоборот, ситуация ещё более усугубится.

Врач общей практики отметил, что он поднимал данный вопрос на уровне государства, и Минздрав РФ высказался отрицательно на счёт подобных схем. Также Мясников сообщил, что в настоящее время очень важно не паниковать и выбирать варианты лечения, утверждённые Министерством Здравоохранения, передаёт «ПолитЭксперт».