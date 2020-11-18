 

Даша Жукова поделилась новым снимком со свадьбы со Ставросом Ниархосом

18.11.2020, 10:15, Разное

В январе этого года сотни звездных гостей мирового уровня слетелись на горнолыжный курорт Санкт-Мориц, Швейцария, чтобы отметить бракосочетание Дарьи Жуковой и миллиардера Ставроса Ниархоса. Влюбленные, тщательно оберегающие свою частную жизнь, не стали дожидаться выходных и сыграли свадьбу в пятницу вечером в специально возведенном шатре неподалеку от главного лыжного трамплина Санкт-Морица – Olympaschanze. Вчера пара отмечала 10 месяцев в браке, в честь чего Жукова показала в соцсетях ранее неопубликованный снимок со свадьбы.

1.17.20,

— коротко подписала Даша фото, на котором позирует вместе со Ставросом, сидя в платье невесты на заднем сиденье автомобиля – уже с обручальным кольцом на руке.

Ставрос Ниархос и Даша Жукова Напомним, Даша и Ставрос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе этого года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды. До официальной регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года – о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали их вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Что касается Ставроса, он около 7 лет встречался с моделью Джессикой  Харт и, по слухам, планировал сделать ей предложение, но познакомился с Жуковой, и предложение получила она. 

Ставрос Ниархос и Даша Жукова с мэром Санкт-МоритцаКликните на фото для просмотра галереи



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