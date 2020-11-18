Комитеты Свовфеда рекомендовали дать согласие на использование ВС РФ в Карабахе

18.11.2020, 10:08, Новости дня

Профильные комитеты Совфеда по обороне, по международным делам и по госзаконодательству рекомендовали верхней палате дать согласие президенту Владимиру Путину на использование российских вооруженных сил в составе миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

«Профильные комитеты провели закрытое заседание. Принято решение рекомендовать палате дать согласие главе государства об использовании ВС РФ за рубежом в связи с проведением миротворческой операции в Нагорном Карабахе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. В начале пленарного заседания этот вопрос будут обсуждать уже все сенаторы.

Ранее председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что обращение Путина об использовании вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе поступило в СФ. «Обращение главы государства поступило в Совет Федерации. Оно будет рассмотрено сегодня на заседании», – сказал он.

Клишас отметил, что согласие СФ на использование ВС РФ в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо. «По постановлению Совета Федерации от 2009 года для решения оперативной военной ситуации, связанной со спасением граждан РФ или для предотвращения угрозы российским военным формированиям, президенту РФ нет необходимости запрашивать согласие Совета Федерации. Но поскольку в данной ситуации речь идет о процессе политических договоренностей, согласно которым войска РФ будут находиться за пределами РФ длительное время, то согласие Совфеда необходимо», – отметил он.

Сенатор сказал что миротворческий мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью его последующего продления. «Речь идет о контингенте, уже определенном президентом России», – добавил Клишас.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.