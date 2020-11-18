Российских оппозиционеров заподозрили в поддержке конфронтации между Байденом и Москвой

18.11.2020, 10:08, Новости дня

Блогеры и активисты, активно выступающие против Кремля, могут поддержать конфронтацию между кандидатом в президенты США Джозефом Байденом и Москвой, если политик будет официально признан новым американским лидером, пишут СМИ.

Газета Time пишет, что пока президент РФ Владимир Путин сохраняет молчание по поводу «победы» кандидата в президенты США Джозефа Байдена, так как официально это не объявлялось, российские оппозиционеры уже поздравляют «нового главу Белого дома», передает «ИноСМИ».

Так, блогер Алексей Навальный поздравил Байдена в Twitter еще 8 ноября, похвалив «свободные и честные выборы» в США.

Издание полагает, что если Байден все же станет президентом, «задействованные в постоянной борьбе лидеры российской оппозиции сразу же призовут его более активно вступить в конфронтацию» с Москвой. Вероятно, они будут настаивать на жестких и бьющих по широкому кругу целей санкции.

Отмечается, что в последние четыре года Вашингтон позволял себе «баловать» Москву: несмотря на множество введенных ограничительных мер, действующий американский лидер Дональд Трамп хвалил Путина и его стиль руководства, предлагал вернуть Россию в состав нынешней «Большой семерки» и подвергал сомнению выводы собственных спецслужб во время совместной пресс-конференции с главой российского государства.

Поведение Трампа, как указывает Time, «постоянно снижало эффективность американской политики санкций в отношении России».

Тем временем Байден, еще не ставший президентом США официально, уже осудил Россию за якобы причастность к «отравлению» Навального и заявил, что «молчание» Трампа по этому поводу является «соучастием в преступлении».

До этого, в марте, он обещал «заставить Россию заплатить настоящую цену» за ее «правонарушения» во внутренней и внешней политике. Вместе с тем кандидат от демократов пообещал «стоять плечом к плечу с российским гражданским обществом».

Активист российского демократического движения и председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза считает, что неплохим дебютным ходом для администрации Байдена было бы наложить санкции сразу на шесть представителей Кремля, которые уже подверглись санкциям со стороны Евросоюза после инцидента с Навальным.

Кроме того, как считает активист, новая администрация могла бы подвергнуть санкциям и других российских чиновников в соответствии с «актом Магнитского».

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.