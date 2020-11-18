 

В Токио загорелся недостроенный небоскреб

18.11.2020, 10:05, Новости дня

Утром 18 ноября на строительной площадке 54-этажного небоскреба в центре Токио возник пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пожар вспыхнул около 6.20, для его тушения привлекли более 30 пожарных машин, работа по ликвидации продолжается.

Во время пожара на пятом этаже здания находился один рабочий, но его сразу же спасли, о пострадавших не сообщается.

По данным управления полиции Токио, в здании четыре этажа под землей и 54 этажа над землей, а внутренние работы должны завершиться в январе следующего года.

Считается, что в небоскребе загорелись строительные отходы в подвальном помещении.

Видео с места события в Twitter опубликовал телеканал TBS NEWS.

【虎ノ門ヒルズ工事現場火災で作業員１人救出、消火活動つづく】

１８日朝、東京・港区にある #虎ノ門ヒルズ の居住棟の地下の工事現場で火事があり、午前１１時半現在も消火活動が続けられています。 pic.twitter.com/JrvKPvvyLz

— TBS NEWS (@tbs_news) November 18, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Трамп похвастался «сохранением» сирийской нефти

14.08 / В Латинской Америке испытают российскую и британскую вакцины

21.08 / За Навальным отправят самолет из Германии. Его планируют доставить в клинику, где лечили Верзилова

25.08 / Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

20.08 / Лолита резко отреагировала на слухи об инфаркте

25.09 / ФАС перевела сотрудников из групп риска на удаленку

25.07 / В Южной Корее зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавируса за четыре месяца

10.08 / Выборы в Беларуси. Тихановская заявила, что не будет принимать участия в акциях протеста

13.07 / Добровольцам в госпитале Бурденко введен второй компонент вакцины от COVID-19

04.11 / Трамп вырвался вперед в колеблющемся штате Джорджия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска