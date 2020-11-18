В Токио загорелся недостроенный небоскреб

18.11.2020, 10:05, Новости дня

Утром 18 ноября на строительной площадке 54-этажного небоскреба в центре Токио возник пожар. Об этом сообщает телеканал NHK.

Пожар вспыхнул около 6.20, для его тушения привлекли более 30 пожарных машин, работа по ликвидации продолжается.

Во время пожара на пятом этаже здания находился один рабочий, но его сразу же спасли, о пострадавших не сообщается.

По данным управления полиции Токио, в здании четыре этажа под землей и 54 этажа над землей, а внутренние работы должны завершиться в январе следующего года.

Считается, что в небоскребе загорелись строительные отходы в подвальном помещении.

Видео с места события в Twitter опубликовал телеканал TBS NEWS.

【虎ノ門ヒルズ工事現場火災で作業員１人救出、消火活動つづく】

１８日朝、東京・港区にある #虎ノ門ヒルズ の居住棟の地下の工事現場で火事があり、午前１１時半現在も消火活動が続けられています。 pic.twitter.com/JrvKPvvyLz

— TBS NEWS (@tbs_news) November 18, 2020