Ученые с помощью сканера установили автора картины “Мадонна с младенцем”

18.11.2020, 9:53, Разное

Ученые посредством сканера установили автора известной картины «Мадонна с младенцем». Искусствоведы из чешской компании InsightART решили тщательно исследовать эту работу, воспользовавшись новыми технологиями.

В ходе исследования была использована роботизированная система сканирования. За счет нее получилось изучить внутреннюю структуру полотна. В итоге у авторов научной работы получилось разгадать несколько тайн картин «Мадонны с младенцем» художника Рафаэля. В частности, всех интересовало, является ли автором полотна современник Леонардо да Винчи.

Много лет картина находилась в Ватикане. Кроме того, имеются сведения, что «Мадонна с младенцем» висела в доме семьи Наполеона Бонапарта. В IXX веке картина оказалась в частной коллекции, поэтому ее нельзя было найти в публичном пространстве.

Результаты проведенного исследования показали, что «Мадонну с младенцем» и правда написал Рафаэль. Этот факт был установлен после анализа деталей внутренней структуры полотна. Основные слои картины менялись финальным покрытием, пишет портал «Политэксперт».