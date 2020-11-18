Клава Кэйрнс: таинственные пирамиды Шотландии

18.11.2020, 9:56, Разное

Клава Кэйрнс лишь одни из множества очень древних каменных сооружений, находящихся на территории Шотландии, но они одни из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся. Считается, что их построили самые первые люди, пришедшие на эти земли.

Между шотландским замком Кавдор и печально знаменитым полем битвы при Каллодене, находится местечко, где расположены три загадочных объекта, известных как Клава Кэйрнс (Clava Cairns) или Балнуаран Клава (Balnuaran of Clava).

Среди обычных людей эти древние каменные сооружения чаще всего называют "шотландскими пирамидами", хотя на классические пирамиды они не очень похожи. Но возможно, что в своем изначальном виде они действительно представляли собой нечто конусообразное или пирамидальное.

Наука мало что может сказать об этих постройках, в том числе точно не известно когда и кто их построил, и тем более для каких целей. Они считаются просто древними памятниками таинственных первых жителей Шотландии.

Эти сооружения имеют округлую форму и созданы из множества камней разного размера. Часть из них вертикально стоячие плоские камни, явно предварительно обработанные, другая часть обычные булыжники.

У двух из трех этих "пирамид" есть узкий проход, ведущий в центр сооружения. Максимальная высота "пирамид" в нынешнем состоянии 3 метра, максимальный диаметр 15 метров.

У третьей "пирамиды" прохода в центр нет и не ясно, как люди могли попадать внутрь нее, когда она была в изначальном состоянии. Может быть она сразу создавалась "запечатанной" и там внутри нее что-то прятали.

Предполагается, что все три "пирамиды" представляют собой некие гробницы. Но и это тоже спорно. Во время раскопок в 1828 и 1858 годов тут якобы обнаружили некоторые человеческие кости со следами кремации, но их было так мало, что никто не смог опознать даже были ли это останки одного человека или нескольких, и был ли он взрослым или ребенком.

Если это было гробницами, то они были слишком уникальными даже для того, чтобы там хоронили вождей или знатных представителей рода. Потому что нигде в других местах Шотландии ничего подобного больше не встречается, а эти "пирамиды" были слишком малы для церемониального места захоронения вождей даже одной деревни.

Рядом с "пирамидами" расположено множество отдельных вертикально стоящих камней – менгиров. А по бокам на всех трех сооружениях можно увидеть загадочные камни со множество искусственно сделанных углублений. Археологи называют их чашами".

Для чего были созданы эти "чаши", тоже никто не знает, даже не ясно, созданы ли они одновременно с "пирамидами" или в более поздние века и уже совсем другой цивилизацией.

Все три "пирамиды" сложены из камней одинакового типа с красноватым оттенком, что предполагает, что их создали для одной цели и по одной традиции. Возможно, что одновременно.

Есть теории, что "пирамиды" использовались как места жертвоприношений во время дней солнцестояния или иных языческих праздников. Однако самой любопытной является астрономическая теория.

Например, говорят, что все три "пирамиды" Клава Кэйрнс являются центральной точкой огромной звездной карты, другими частями которой являются около 50 древних сооружений из камней, разбросанных по всей долине Инвернесс-Нэрн.