Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов

18.11.2020, 9:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что намерен инициировать изменения в составе правительства.

Пашинян написал в Facebook, что считает себя «главным ответственным за сложившейся ситуацию», однако также он является «главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране», передает ТАСС.

«Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства», – добавил он.

В числе предлагаемых мер – возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооруженных сил страны, восстановление экономики после коронавируса, реформы избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.

Напомним, Пашинян взял на себя ответственность за поражение в Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян призвал передать власть в стране правительству нацсогласия.

После того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Митингующие потребовали отставки премьер-министра.

Сторонники Пашиняна заявили, что тот, кто против премьера Армении и мирного соглашения по Карабаху, тот против РФ и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Пашинян пока нужен России.