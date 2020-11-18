 

В Крыму отменили новогодние корпоративы из-за коронавируса

18.11.2020, 9:46, Новости дня

В Крыму из-за эпидемиологической обстановки власти приняли решение отменить новогодние корпоративы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Зона риска – все новогодние корпоративы. Мало того, что в вечернее время, по-честному если говорить, масочный режим не соблюдается, наверное, это и невозможно. С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Однако придется фуршеты, связанные с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить», – передает его слова ТАСС.

Глава полуострова уточнил, что ограничения работы отраслей экономики вводить не планируется. Однако с 20 декабря по 15 января в ночное время (с 22.00 до 08.00 мск) будет запрещена работа увеселительных заведений, но они будут работать навынос.

В свою очередь руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что в регионе в середине декабря ожидается стремительный подъем заболеваемости коронавирусом.

«В Крыму сохраняется тенденция к незначительному подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Можно сказать, что мы находимся третью неделю на одном уровне. Однако, новая коронавирусная инфекция, как и любое острое респираторное вирусное заболевание, имеет свою сезонность. По прогнозам, в середине декабря начнется стремительный подъем заболеваемости», – сказала Пеньковская.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 12733 случая новой коронавирусной инфекции. Накануне в регионе было зарегистрировано 155 случаев заболевания.

Ранее в Минздраве республики сообщили, что почти 600 врачей участвуют в лечении пациентов с коронавирусом в Крыму, при этом около 170 сами заразились COVID-19.



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