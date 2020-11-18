Мнение: Российское ТВ возобновит вещание в Армении

18.11.2020, 9:30, Разное

Не секрет, что при Пашиняне российские телеканалы перестали транслировать в Армении и оно оставалось только в кабельных сетях. Законодательно это закрепили летом 2020-го года.

16 июля законодательный орган Армении во втором чтении принял закон «Об аудиовизуальных медиа», который поддержали 79 кандидатов против 17 парламентариев, сообщает «Взгляд».

Новый законопроект запрещает бесплатную трансляцию на территории Армении российских телеканалов, которые впредь будут доступны только по кабельному телевидению.

Национальная комиссия по телевидению и радиовещанию объяснила принятое решение тем, что, по ее мнению, иностранные каналы представляют угрозу национальной безопасности Армении. Под жестким запретом оказались не только российские каналы, но под удар в основном попали именно они как самые популярные после армянских.

В стране без кабеля доступны пять иностранных каналов – один американский (CNN), а также четыре российских: «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Мир». На последний действие закона не распространяется, поскольку он вещает на всю территорию СНГ в соответствии с международным соглашением между Москвой и Ереваном.

https://www.trtrussian.com/novosti-armeniya/v-armenii-zapretili-rossijskie-telekanaly-2294177 – цинк

После поражения Армении в Карабахе и ввода туда российских миротворцев, ситуация меняется.

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян анонсировал заключение договора с РФ о вещании российских телеканалов.

"По всей вероятности, с РФ будет заключен межгосударственный договор, и один или два республиканских и столичных слота (частоты) будут выделены российским телекомпаниям", – сказал Акопян в ходе рассмотрения заявок телекомпаний на получение лицензий.

По его словам, конкурс объявлен на 25 частот. "На шесть республиканских слотов (частот) претендуют 12 телекомпаний, на девять столичных – четыре телекомпании, и на 10 областных – 13 телекомпаний", – сказал Акопян. Глава комиссии сообщил, что зарубежные вещатели получают лицензию на использование слотов в соответствии с межгосударственным договором без конкурса. Он проинформировал также, что итоги конкурса будут подведены в январе.

https://ria.ru/20201117/armeniya-1584960629.html – цинк

Впрочем, учитывая наличие фразы "по всей видимости", правительство Пашиняна пытается сохранить пространство для торга.

Так что посмотрим.