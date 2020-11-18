Мнение: О шоковой терапии от Рогозина

18.11.2020, 9:25, Разное



Фото © ГК «Роскосмос».

Переживут это совершенно точно не все. Ещё меньше – смогут сохранить хотя бы остатки самообладания. Хотя, справедливости ради, было за последние 20 лет всякое. Больше разное, чем хорошее.

Но такое…

В общем, людям с тонкой душевной организацией под кат лучше не ходить.

Короче, уже все знают, что нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – истинный поэт. Некоторые образчики его творчества выложены на сайте госкорпорации. Бравурные, державные, ура-патриотические. Типа «Рвём небо мы в клочья». Но это – полбеды.

Беда – вот.

И ведь он совершенно искренне считает, что талантливый человек – талантлив во всём. И в стихах, и в управлении российской космонавтикой. Которую конкуренты при Дмитрии Рогозине действительно «рвут в клочья».

А теперь ещё раз вернёмся к виршам.

Вопросов три.

1. П***ц?

2. Как перестать орать?

3. Как это теперь развидеть?