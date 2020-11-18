Мнение: О шоковой терапии от Рогозина
18.11.2020, 9:25, Разное
Фото © ГК «Роскосмос».
Переживут это совершенно точно не все. Ещё меньше – смогут сохранить хотя бы остатки самообладания. Хотя, справедливости ради, было за последние 20 лет всякое. Больше разное, чем хорошее.
Но такое…
В общем, людям с тонкой душевной организацией под кат лучше не ходить.
Короче, уже все знают, что нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин – истинный поэт. Некоторые образчики его творчества выложены на сайте госкорпорации. Бравурные, державные, ура-патриотические. Типа «Рвём небо мы в клочья». Но это – полбеды.
Беда – вот.
И ведь он совершенно искренне считает, что талантливый человек – талантлив во всём. И в стихах, и в управлении российской космонавтикой. Которую конкуренты при Дмитрии Рогозине действительно «рвут в клочья».
А теперь ещё раз вернёмся к виршам.
Вопросов три.
1. П***ц?
2. Как перестать орать?
3. Как это теперь развидеть?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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