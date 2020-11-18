Житель Чукотки принял родственника за медведя и застрелил его

18.11.2020, 9:23, Разное

Суд вынес приговор жителю Чукотки, застрелившему своего родственника, передает Общественная служба новостей. Трагедия произошла еще в августе 2020 года. Тогда трое жителей села Снежное в Анадырском районе Чукотского автономного округа России отправились ловить рыбу. Один из них пошел собирать дрова для костра. В лесу он услышал шорох и испугался, что встретил медведя. На шум мужчина четырежды выстрелил дробью из ружья. Оказалось, что это был не лесной обитатель, а родственник рыбака. От полученных травм он скончался на месте.

Свою вину стрелок признал полностью. Суд учел все обстоятельства дела, раскаяние обвиняемого и его активную помощь следствию. В результате мужчину приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 20% его зарплаты в пользу государства. Также ему придется лично оплатить услуги адвоката – 52 тысячи рублей.