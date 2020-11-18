 

Мнение: Однажды в СССР

18.11.2020, 9:20, Разное

Эта фотография была сделана в Азербайджане 30 лет назад, осенью 1990 года.

На снимке – парни из Вологодской области, которые служили в Кировобаде в ВДВ.

В марте 1990-го я уволился из армии, а осенью 1990-го отправился в Закавказье в командировку,  оформленную  вологодской газетой  «Русский Север».

В 104-ой гвардейской дивизии ВДВ попросил офицеров собрать парней из Вологды… Так и появилась эта фотография…

Интересно, как сложилась судьба этих парней, которым сейчас под 50? Все ли дожили до 2020 года… Не остался ли кто в армии после срочной? Не отправился ли кто воевать в тот же Нагорный Карабах после дембеля?

PS Если в ЖЖ заглянул кто-то из Вологды, не увидел ли знакомых лиц? Перепост фотографии вологжанами на свои страницы в социальных сетях приветситвуетеся!

Источник: Ирек Муртазин



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