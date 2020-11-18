«Отдаю 430 тысяч в месяц»: Анна Седокова назвала стоимость новой квартиры в Москве

18.11.2020, 8:53, Разное

Анна Седокова еще в конце минувшей весны похвасталась дорогой покупкой – новой квартирой, расположенной в центре Москве. В эфире YouTube-канала Василия Конова KonOff певица призналась, она приобрела апартаменты стоимостью 58 млн рублей по ипотеке.

Согласно договору, каждый месяц артистке приходится выплачивать по 430 тысяч рублей. В данное время знаменитость снимает жилье, поскольку в новой квартире ведутся ремонтные работы. Приобретенные в мае апартаменты Седокова планирует оформить в неоклассическом стиле с элементами темного дерева и золота. В интерьере будет «много мягкого уюта».

Апартаменты площадью 200 кв. м – вторая квартира экс-солистки «ВИА Гры» в Москве. Первую певица купила около двух лет назад.

Седокова заметила, многие люди, как только слышать о миллионах, начинают ее ненавидеть. Знаменитость напомнила закономерность: чем больше у человека денег, тем больше он тратит. В результате получается в соотношении с заработком такой же процент, как и у других, передает «ПолитЭксперт».

Сама 37-летняя артистка однажды в переписке с фанатом намекнула, что ее ежемесячный доход составляет 5 млн рублей. По словам певицы, она тратит в месяц порядка 1,5 млн рублей. В эту сумму входят выплаты за съемное жилье, зарплата продвигающим ее бренд одежды сотрудникам, а также деньги на повседневные нужны, информирует РИА Новости.