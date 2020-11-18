 

«Отдаю 430 тысяч в месяц»: Анна Седокова назвала стоимость новой квартиры в Москве

18.11.2020, 8:53, Разное

Анна Седокова еще в конце минувшей весны похвасталась дорогой покупкой – новой квартирой, расположенной в центре Москве. В эфире YouTube-канала Василия Конова KonOff певица призналась, она приобрела апартаменты стоимостью 58 млн рублей по ипотеке.
Согласно договору, каждый месяц артистке приходится выплачивать по 430 тысяч рублей. В данное время знаменитость снимает жилье, поскольку в новой квартире ведутся ремонтные работы. Приобретенные в мае апартаменты Седокова планирует оформить в неоклассическом стиле с элементами темного дерева и золота. В интерьере будет «много мягкого уюта».

Апартаменты площадью 200 кв. м – вторая квартира экс-солистки «ВИА Гры» в Москве. Первую певица купила около двух лет назад.

Седокова заметила, многие люди, как только слышать о миллионах, начинают ее ненавидеть. Знаменитость напомнила закономерность: чем больше у человека денег, тем больше он тратит. В результате получается в соотношении с заработком такой же процент, как и у других, передает «ПолитЭксперт».

Сама 37-летняя артистка однажды в переписке с фанатом намекнула, что ее ежемесячный доход составляет 5 млн рублей. По словам певицы, она тратит в месяц порядка 1,5 млн рублей. В эту сумму входят выплаты за съемное жилье, зарплата продвигающим ее бренд одежды сотрудникам, а также деньги на повседневные нужны, информирует РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Ученые: Детские травмы ускоряют старение организма

18.09 / Мнение: Проблема агента, или почему крупный бизнес неэффективен

03.08 / Сергей Крылов: «Количество половых актов должно соответствовать числу рожденных детей»

12.08 / Мнение: Они и в Белоруссию полезли…

10.08 / Личное: Живи, Беларусь!

28.06 / Ургант высмеял фото Галкина без рубашки: Дикие псы разорвали шорты и сгрызли нижнее белье

07.09 / Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

15.10 / Как следить за гигиеной рук во время пандемии

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

19.10 / Готовится выход смартфона Vivo iQOO U1x с чипом Snapdragon 662 и батареей на 5000 мАч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска