«Приложите рецепт к больному месту»

18.11.2020, 8:15, Разное

В РФ заканчиваются лекарства в аптеках. Не только от ковида и ОРВИ: обзор ситуации по регионам.

Собкоры «Новой» сообщают: рецепты выписывают, но чтобы купить лекарства, человеку с температурой приходится целыми днями бегать по аптекам — как правило, безрезультатно. Не хватает препаратов, помогающих не только при лечении ковида и гриппа с ОРВИ, нет средств для разжижения крови, которые жизненно необходимы людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, и многих других. Жители регионов РФ пытаются купить таблетки в Москве, но и здесь их уже нет. В аптечных сетях говорят, что все уходит в больницы, в больницах же считают каждую упаковку, а что-то предлагают докупать родственникам. Региональные власти проблему признают, но сделать ничего не могут.

Фото: Сергей Ермохин / ТАССМОСКВА«А вы просили отложить?» По аптекам столицы ходить уже бесполезно

Фавипиравир — препарат под номером один в рекомендациях Минздрава для этиотропного лечения пациентов с коронавирусом — это терапия, направленная на устранение самого вируса.

Продается под торговыми названиями «Коронавир», «Арепливир» и «Авифавир» по цене от 5 до 14,5 тыс. рублей.

Среди других рекомендаций — гидроксихлорохин (один или в сочетании с антибиотиком азитромицином), набившие оскомину специалистам препараты интерферона-альфа, ремдесивир и умифеновир. Последний — известен под торговым названием «Арбидол», и ВОЗ его даже не рассматривала в качестве возможной терапии ковида, а остальные из перечисленных препаратов, согласно предварительным результатам исследования ВОЗ, не показали существенного влияния на смертность, продолжительность госпитализации или необходимость искусственной вентиляции легких.

Единственный рекомендованный ВОЗ препарат с доказанной эффективностью от ковид-19 идет в рекомендациях Минздрава для патогенетической терапии (направлена на устранение или подавление механизмов развития болезни). Это дексаметазон — глюкокортикостероид, который назначается больным с затрудненным дыханием. Там же рекомендуются препараты из группы низкомолекулярных гепаринов — например, «Гепарин», «Клексан», «Фраксипарин». Это антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. В сентябре Национальные институты здравоохранения США начали исследование лечения осложнений от ковида с помощью этих препаратов: пока их называют «многообещающими», но ни точной дозировки, ни данных о снижении смертности с помощью этих препаратов нет.

Для симптоматического лечения Минздрав предлагает обычное жаропонижающее — парацетамол, который также рекомендуют в качестве самостоятельной терапии респираторных заболеваний.

Но не все из перечисленных препаратов можно найти в столичных аптеках.

В конце октября стало известно, что в аптеках почти не осталось «Клексана», а его назначают, например, беременным женщинам по показаниям, не связанным с ковидом.

Минздрав говорит, что «ситуация под контролем, больницы препаратом обеспечены».

По заданию редакции я попыталась купить «Клексан» в какой-нибудь из московских аптек.

На сайте aptekamos.ru я нашла его в виде раствора для инъекций в двух аптеках из сети «Авиценна Фарма». В аптеке на Дубровке фармацевт отрезает: «Нет в наличии». Взамен предлагает дженерик — российский «Квадрапарин». «Клексан», говорит, недавно закончился: «Ожидаем каждый день. Когда будет — никто не знает».

Я объехала 15 аптек по всей Москве, и ни в одной из них этого препарата не было.

Сейчас на сайте aptekamos.ru также нет ни одного предложения.

Не смогла я купить и «Фраксипарин» — другой низкомолекулярный гепарин. Одно предложение на всю Москву — аптека «Кристикон» у метро «Верхние Лихоборы». «Вы просили его отложить?» — первое, что спрашивает фармацевт. Все оставшиеся упаковки уже забронированы кем-то, осталась всего одна. Стоит она 6100. Это последняя упаковка, и когда лекарство будет еще, неизвестно: «К сожалению, поставщиков нет».

Наудачу захожу в соседнюю аптеку, «Мира-Фарм». Снова вопрос: просила ли я отложить? «А вот, для кого-то откладывали, но никто так и не пришел за ней», — находится одна свободная пачка за 11 583 рубля. Почти в два раза дороже, чем в предыдущей. Аптека, кстати, социальная.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Аптека «Солнышко», метро «Улица 1905 года». Здесь должен быть «Гепарин». «Угу, 47 рублей», — отвечает уставшая фармацевт. Я удивляюсь: гепарин в интернет-аптеках стоит около полутора тысяч. Оказывается, есть только мазь, в ампулах его нет. Никаких других препаратов от ковида также нет, кроме парацетамола. Одна полоска стоит 12 рублей.

Цветной бульвар, «Векфарм». «Ге-па-рин», — разделяя слоги, произносит фармацевт, нажимая на клавиатуру одним пальцем. Он есть, 1167 рублей. «Но он продается с нашей картой за 500 рублей». Спрашиваю, смогу ли зайти за препаратом на днях. Фармацевт теряется: «Может, не пропадет, может, месяц не будет, может, каждый день будет. Мы ж ничего не знаем, — вздыхает она. — Что дают — радуемся». «Клексана», например, нет: «Раз в месяц получаем, может. Скупают сразу. Потому что при коронавирусе назначают».

Так везде — почти во всех аптеках с нескрываемой усталостью говорят о пропавших из ассортимента лекарствах.

Были — и больше нет. Есть, но скоро пропадут. Когда будут и будут ли — неизвестно.

Зато дексаметазон в Москве найти нетрудно: в таблетках его продают в 800 аптеках, в виде раствора — в 165. Для лечения ковида, согласно временным рекомендациям ВОЗ, его можно применять в любой форме. Когда организация назвала его единственным показавшим эффективность препаратом от коронавируса, многие воодушевились: в РФ он стоит копейки (мне продают упаковку таблеток за 42 рубля) и все еще доступен. Но назначают его пациентам с синдромом цитокинового шторма — острой иммунной реакцией на вирус, которая может привести к смерти. В таком состоянии люди уже, как правило, находятся в больнице. Да и ВОЗ рекомендует применять его «больным с крайне тяжелыми формами болезни».

КОММЕНТАРИЙ Антон Родионовтерапевт, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

— Низкомолекулярные гепарины — препараты не таблеточные, они для инъекций, это препараты, которые обычно вводятся в условиях стационара. Есть, конечно, ситуации, когда эти препараты используются пациентами в домашних условиях, но это довольно редкие случаи. Я сейчас не беру коронавирусную инфекцию, я про мирное время. Ну, конечно, такие пациенты, которые кололи эти лекарства дома, сейчас потеряли нужный препарат. Но главное — чтобы гепарины не пропали в стационарах. В большинстве случаев в амбулаторных условиях можно использовать таблетированные антикоагулянты, которые в аптеках есть.

Такая же история с дексаметазоном. Все схемы использования дексаметазона, которые есть в разных рекомендациях — и в американских, и в российских, — основаны на внутривенном введении. Применение дексаметазона в таблетках не изучено и не стандартизовано (временные методические рекомендации Минздрава действительно предусматривают только внутривенное применение дексаметазона, но Национальные институты здравоохранения США и ВОЗ допускают его использование в таблетках. — Ред.).

Универсальных схем и клинических исследований нет, поэтому, конечно, каждый пытается конструировать схему лечения из того, что ему доступно на сегодняшний день. Весной мы говорили, что таблетированные антикоагулянты не надо использовать, но сейчас уже сдались и готовы согласиться с тем, что в некоторых ситуациях можно применять и таблетки.

Использование «Клексана» у беременных женщин — это, честно говоря, исключительно российская практика. Кардиологи всячески выступают против лечения повышенного Д-димера у беременных «Клексаном». В 90% случаев этого делать не нужно.

Люди скупают эти препараты затем же, зачем в марте бросились покупать крупу и туалетную бумагу.

На мой взгляд, это звенья одной цепи. Люди понимают, что универсальной, всепобеждающей схемы лечения коронавирусной инфекции нет, поэтому пытаются самостоятельно по крохам отлавливать информацию в интернете, чем можно было бы лечиться. И в панике скупают все, что упоминают в средствах массовой информации. Что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Потому что все эти препараты — и антикоагулянты, и гормоны, и тем более антибиотики — это препараты, которые должны назначаться врачом. Это не препараты для самолечения.

Лилит Саркисян,

«Новая»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ«Не наше дело». Препараты от ковида исчезли месяц назад, но чиновники уверены, что это не их проблема, а владельцев аптек

Судя по многочисленным жалобам горожан на горячую линию по коронавирусу и в единую справочную службу о наличии лекарств в Северной столице, самые часто назначаемые препараты от ковида (фавипиравир, таваник, левофлоксацин, метипред, азитромицин и др.) с прилавков петербургских аптек исчезли около месяца назад. Перебои в поставках как дорогих антибиотиков, так и дешевых жаропонижающих подтверждают фармацевты крупных городских аптечных сетей («Озерки», «Здоровье», «Невис», «Первая помощь», «Петербургские аптеки», «Фармакор»).

Петербуржцам, по их словам,

с начала октября в будние дни от получаса до часа приходится дозваниваться в аптечную справку, чтобы узнать, в какой из городских аптек на текущий день есть в наличии тот или иной препарат.

Утром 16 ноября у меня это заняло 40 минут ожидания в телефонной очереди. При этом ни в одной аптеке города не оказалось ни фавипиравира, ни таваника, ни метипреда. Только в двух заведениях осталось по несколько упаковок азитромицина и левофлоксацина, но провизоры порекомендовали мне забронировать дефицитные лекарства прежде чем сорваться за ними. В противном случае вероятность успеть добраться в аптеку и купить необходимые средства крайне мала.

По наблюдениям фармацевтов, сегодня пациентам с легкой формой течения коронавируса врачи чаще всего выписывают антибиотики с действующим веществом азитромицин. Тем, кто перешел в стадию средней тяжести, но все еще лечится амбулаторно, — левофлоксацин. Именно их покупатели расхватывают в первые два-три часа после поступления в аптеки.

— Я заболела в конце октября, — рассказала «Новой» пожилая петербурженка Людмила Воронцова. — 4 ноября компьютерная томография выявила у меня более 30% поражения легких. Врач назначил мне левофлоксацин — 750 мг один раз в день в течение 10 дней. То есть всего две пачки, но даже одну в аптеках Петербурга муж найти не смог. После обзвона справочных выяснилось, что ближайшее место, где можно купить лекарство, — Москва. В итоге сын купил билет на самолет и полетел за антибиотиком для меня в столицу.

Как сказал «Новой» глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев,

проблема с отсутствием в продаже лекарств от коронавируса касается не только Петербурга и Ленобласти, она имеет федеральный масштаб.

По его словам, помимо возросшей потребности населения в этих препаратах, их острая нехватка в российских аптеках связана с тем, что все антибиотики и противовирусные препараты уходят в первую очередь в лечебные учреждения, а лишь затем остатки поступают в розничную продажу.

— Их недостаточно, эти поставки не покрывают реальную потребность пациентов в медикаментах, — говорит Дмитриев. — К тому же кроме тех, кто реально болеет и нуждается в лекарствах, в РФ есть еще значительная доля встревоженных людей, закупающих лекарственные препараты впрок.

В петербургском комитете по здравоохранению «Новой» объяснили, что все аптеки розничной продажи лекарств — негосударственные, поэтому власть не несет ответственности за наличие там товара и его цену. Препараты от коронавируса не входят в список жизненно необходимых лекарств, и аптеки не обязаны иметь их в наличии.

Нина Петлянова,

«Новая»

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