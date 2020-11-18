Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС за навязывание норм «правового государства»

18.11.2020, 7:55, Новости дня

Венгрия и Польша блокируют бюджет ЕС, протестуя против создания механизма, отслеживающего соблюдение принципов «правового государства» под угрозой лишения финансирования за ограничение демократии и свободы слова. Будапешт назвал это «политическим шантажом». Между тем для принятия программы финансовой помощи по выходу из кризиса в период пандемии необходимо полное согласие всех членов ЕС, а задержки принесут большой экономический ущерб, передаёт Euronews.

В работе Евросоюза наступит серьёзный сбой, если Венгрия и Польша заблокируют бюджет ЕС и Фонд восстановления после пандемии. В понедельник на встрече послов в Брюсселе представители Будапешта и Варшавы заявили, что используют своё право вето в знак протеста против создания механизма, который будет обеспечивать соблюдение принципов «правового государства».

Этот механизм позволит перекрывать финансирование тех стран, где будут замечены нарушения демократии, свободы прессы и независимости правосудия, в чём лидеры Западной Европы подозревают коллег из Восточной.

ЗОЛТАН КОВАЧ, официальный представитель венгерского правительства: То, что мы видим на столе от имени Европарламента и от имени Евросовета, который возглавляет сейчас Германия, не является объективной системой критериев. Невозможно даже провести обсуждение по данной теме по основе тех критериев, которые были установлены. Мы с самого начала чётко заявили, что Венгрия не изменяла своей позиции в отношении так называемых критериев верховенства права. Мы считаем, что в нынешней форме это не что иное, как политический шантаж.

Семилетний бюджет и Фонд восстановления составляют в сумме 1,8 триллиона евро. Основная часть этих денег будет выдаваться в виде грантов и кредитов для преодоления последствий коронавирусного кризиса.

«Зелёный» евродепутат из Германии отметил, что для этого требуется согласие всех стран — членов ЕС, а задержка нанесёт большой экономический ущерб.

ДАНИЭЛЬ ФРОЙНД, евродепутат из Германии: Пока все не проголосуют за пакет, мы не сможем его принять — а значит, деньги не смогут начать выплачиваться тем, кто их ждёт. Тысячи небольших компаний, которые находятся на грани банкротства, ждут этих денег. Миллионы граждан ждут этих денег. У нас мало времени!

Евродепутат добавил, что парламент не намерен пересматривать уже достигнутое соглашение о верховенстве права в угоду премьер-министру Венгрии.

ДАНИЭЛЬ ФРОЙНД: Орбан держит в заложниках весь Евросоюз, задерживает нашу реакцию на экономический кризис. Он борется не за что-то значимое, а за то, чтобы продолжать воровать средства ЕС для своей личной выгоды.

Лидеры Евросоюза попытаются урегулировать этот спор на видеоконференции в четверг.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.