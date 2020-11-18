Байден – отказ Трампа от сотрудничества в переходный период приведёт к новым жертвам COVID-19

18.11.2020, 7:55, Новости дня

Новоизбранный президент США Джо Байден предупредил, что «ещё больше людей может умереть» от коронавируса при отказе Дональда Трампа согласовать действия для передачи власти, пишет CNN. По словам Байдена, нужно срочно выделить финансирование региональным и местным органам власти для зарплат бюджетникам, а также поддержать бизнес и безработных.



Reuters

В понедельник новоизбранный президент Джо Байден предупредил, что нежелание Дональда Трампа принять результаты выборов 2020 года может помешать новой администрации быстро распределить вакцину от коронавируса, пишет CNN. Назначенный Трампом глава Администрации общих служб до сих пор отказывается предпринимать юридические шаги, необходимые для начала переходного процесса: благодаря им команда Байдена получит бюджет, брифинги разведки и доступ к федеральным ведомствам.

«Ещё больше людей может умереть, если мы не согласуем действия», — заявил победитель президентской гонки во время пресс-конференции в Делавэре после выступления перед главами профсоюзов и руководителями компаний. По словам Байдена, важно «сейчас или как можно быстрее» наладить совместную работу, и «было бы намного легче, если бы президент (Трамп. — ИноТВ) участвовал» в этом. «Я надеюсь, что президент станет немного мудрее до 20 января», — отметил будущий глава государства, напомнив о дате своей инаугурации.

Как рассказывает издание, Байден также раскритиковал Дональда Трампа за отказ от работы с конгрессом по разработке мер помощи бизнесу и безработным на фоне пандемии, которая задержится на зиму. «То, что президент продолжает играть в гольф и ничего не делает по этому поводу, выше моего понимания», — поделился новоизбранный лидер США. В своей речи он похвалил тех губернаторов-республиканцев, которые ввели обязательное ношение масок для жителей своих штатов, особенно отметив Северную Дакоту, Юту и Огайо. При этом Байден раскритиковал советника Трампа по коронавирусу Скотта Атласа, который в Twitter призывал людей «восстать» против введённого губернаторами масочного режима. «Что, чёрт возьми, не так с этими парнями?» — возмутился новый президент, подчеркнув, что все главные эксперты в здравоохранении сходятся во мнении, что маски могут спасти жизни.

По словам Джо Байдена, экономика США «балансирует на грани» и впереди страну ждёт «очень мрачные зимние» месяцы перед тем, как вакцина от коронавируса станет широко доступной. Новоизбранный президент призвал конгресс одобрить пакет антикоронавирусных мер, которые включают финансовую помощь региональным и местным органам власти для выплаты зарплат госслужащим, например, учителям и МЧС. Он подчеркнул, что штатам необходимо сбалансировать свой бюджет, однако пока у них «большие проблемы». «Мы можем оказать неотложную помощь, и это нужно сделать быстро», — отметил будущий глава государства.

В словах Байдена «мы все американцы» CNN видит неявный укор в адрес Трампа, который часто возражал против помощи штатам и городам, во главе которых стояли демократы. Победитель выборов 2020 года видит в необходимости сотрудничества между двумя партиями «требование американского народа», который хочет, чтобы демократы и республиканцы вместе решали возникающие перед страной проблемы.