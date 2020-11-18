Власти Канарских островов ищут дополнительное жильё для мигрантов

18.11.2020, 7:55, Новости дня

Мигрантов, которых спасательные суда ежедневно доставляют на Канарские острова, становится всё больше, и местные власти безуспешно пытаются решить проблему их размещения. В качестве временного решения некоторых отправляют в отели на островах, где уже размещено более 4 тыс. беженцев. Однако ещё около 2 тыс. по-прежнему находятся в порту, причём их число постоянно растёт, передаёт Euronews.

Очередное спасательное судно прибывает в порт Аргинегин, не первое и не последнее — с августа на Канарские острова были доставлены таким образом около 15 тысяч мигрантов. На ненадёжных лодках, надувных и деревянных, они пускаются в плавание через Атлантический океан, чтобы добраться до южных ворот Европы.

Это удаётся единицам: большинство лодок терпят крушение в пути, и тонущих людей берут на борт спасательные суда. На пристани, где уже не осталось ни одного квадратного метра свободной территории, сотням мигрантов оказывается первая помощь. Репортёров к ним не допускают.

ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: Это ближайшее к порту Аргинегин место, куда мы смогли пройти. В порт ежедневно прибывают сотни мигрантов. Вон те белые палатки теперь совершенно переполнены. Мы слышали о том, что люди спят на полу, накрывшись одеялами или даже просто картоном, защищаясь от солнца. До двух тысяч человек застряли на этом пирсе. Теперь правительство старается найти им пристанище, обепечить условия для проживания.

В качестве временного решения некоторых мигрантов отправляют в отели, где они проходят тест на COVID-19 и остаются в карантине. В квартирах и отелях на островах размещены около четырёх тысяч мигрантов.

Но сейчас здесь один из самых низких показателей числа инфицированных коронавирусом. И гостиничный сектор считает, что пришло время снова продвигать Канарские острова как безопасное место для отдыха.

ТОМ СМАЛДЕРС, вице-президент Федерации отелей Канарских островов: Мы пришли на помощь, потому что было много мигрантов, оставшихся без крова, без ничего. Но теперь пора нам заняться своей основной деятельностью, и нам нужны эти места для туристов.

Растёт напряжённость между теми местными жителями и правозащитниками, которые требуют улучшения условий проживания для мигрантов, и теми, кто считает, что ситуация становится невыносимой. Но все едины в том, что, ограничив доступ СМИ, власти скрывают реальное положение вещей.

ААРОН РОДА, житель Аргинегина: Тот факт, что вы этого не видите, не означает, что это не происходит. Те, кто живёт здесь, кто живёт рядом, своими глазами видят драму, настоящую трагедию, которая разворачивается в этом городе.

Возле отеля, где его разместили, Усама вспоминает путешествие, в которое он рискнул отправиться в поисках лучшей жизни в Европе.

УСАМА, беженец из Марокко: Я смотрел смерти в глаза там, в море… Я провёл в море четыре ночи. Волны заливали лодку, это был кошмар! Мы просто хотим лучшей жизни. Я просто хотел приехать в Испанию, чтобы продолжить здесь свою жизнь.

В порт Аргинегин на оранжевых спасательных судах продолжают прибывать сотни мигрантов, отважившихся пойти на смертельный риск. Они надеются осуществить свои мечты. Но найдётся ли им всем здесь место?

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.

