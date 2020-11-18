Журналист Der Spiegel – «политический вандализм» Польши и Венгрии грозит ЕС распадом

18.11.2020, 7:55, Новости дня

Польша и Венгрия блокируют решение по европейскому бюджету посреди кризиса и пандемии, поэтому Евросоюз должен проявить жёсткость в их отношении, призывает корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Маркус Бекер. Если ЕС этого не сделает и пойдёт на поводу у «политического вандализма» Будапешта и Варшавы, он рискует выставить себя на посмешище и утратить свои демократические ценности, а вместе с ними распадётся и сам.



Reuters

«ЕС должен жёстко действовать в отношении Венгрии и Польши», — пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Маркус Бекер. Будапешт и Варшава блокируют решение по европейскому бюджету посреди пандемии коронавируса, чтобы продолжать разрушать правовую государственность в своих странах. Если ЕС оставит всё как есть, он рискует всем, убеждён журналист.

Когда Венгрия и Польша грозились заблокировать проект бюджета ЕС на ближайшие несколько лет, а вместе с ним и выплату финансовой помощи пострадавшим от коронавируса странам, многие подумали, что они блефуют. Однако они это сделали, пишет Der Spiegel. Будапешт и Варшава наложили вето на проект бюджета общей суммой €1,8 трлн.

Как подчёркивает автор, они сделали это не потому, что сомневались в правильности распределения бюджета или необходимости помощи на восстановление после кризиса, связанного с пандемией. «Если бы речь шла только о деньгах», — досадует корреспондент издания.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и влиятельный польский политик Ярослав Качиньский хотят помешать тому, чтобы выплаты финансовой помощи ЕС в будущем были привязаны к соблюдению принципов правовой государственности. Согласие на работу подобных механизмов должно быть само собой разумеющимся в таком правовом сообществе, как ЕС, уверен немецкий журналист. Сам по себе факт, что другие страны ЕС и Европарламент вообще посчитали необходимым создание такого механизма, многое говорит о состоянии правовой государственности в некоторых европейских странах.

Также о многом говорит и тот факт, как далеко готовы зайти Венгрия и Польша: они используют в своих интересах бюджет ЕС и вызванный коронавирусом кризис, чтобы заставить все остальные европейские страны отказаться от механизма правовой государственности. «Это политический вандализм, который вредит не только жертвам пандемии в Италии или Испании, но и населению Польши и Венгрии», — настаивает автор статьи. Он считает этот шаг «открытым признанием» Орбана и Качиньского в том, что они «окончательно распростились с сообществом ценностей, которым себя всё ещё осознаёт ЕС».

Такое яростное выступление против механизма правовой государственности показывает, что для Орбана и Качиньского для гарантирования их собственных позиций во власти крайне важно сохранять возможность влияния на СМИ в своих странах и коррупцию в системе правосудия — настолько важно, что они готовы, если придётся, стать изгоями в ЕС и потерять миллиарды евро.

Те, кто действует подобным образом посреди кризиса, уносящего сотни тысяч жизней, прощаются с последними остатками солидарности внутри своего сообщества, отмечает корреспондент немецкого журнала. «Если ЕС это допустит, он может сразу самораспуститься», — пишет Маркус Бекер. Поэтому он советует лидерам Евросоюза рассмотреть возможность, предложенную представителем Еврокомиссии в Варшаве Мареком Правдой: отделить пакет коронавирусной помощи на сумму €750 миллиардов от общего европейского бюджета и согласовать распределение средств заново в форме международного договора.

Тогда Польша и Венгрия больше не смогут блокировать решения по этому вопросу и не получат из общего фонда ни цента, уверен журналист. По его мнению, это стало бы для них болезненной утратой. В соответствии с действовавшими до сих пор планами, за ближайшие два года Польша должна получить из коронавирусных фондов помощи почти €19 миллиардов субсидий, которые ей не придётся возвращать. Более крупные суммы должны получить только Италия, Франция и Испания.

Конечно, это крайний шаг, признаёт корреспондент издания. Однако действия Будапешта и Варшавы, с его точки зрения, не менее радикальны. К тому же финансовое давление — это, похоже, единственное средство ЕС удержать входящие в него страны от скатывания в автократический режим. Другие инструменты оказались бесполезны — поэтому механизм правовой государственности особенно важен.

«Кроме того, ЕС может выставить себя на посмешище, если сейчас не продемонстрирует жёсткую реакцию», — предостерегает немецкий журналист. Польше и Венгрии уже на протяжении ряда лет постоянно грозили предъявить счёт при рассмотрении очередного многолетнего бюджета ЕС за их нежелание принимать беженцев и авторитарные действия властей.

С учётом нынешней ситуации ЕС может надеяться только на то, что жёсткие финансовые меры вызовут раздражение населения и недовольство автократическими тенденциями в правительстве, так что властям Венгрии и Польши в итоге придётся опасаться за свои позиции. Повод для надежды автор статьи усматривает в том, что население названных стран в вопросе правовой государственности, по большей части, находится на стороне ЕС. По последним опросам, 72% опрошенных в обеих странах согласились с тем, что распределение средств ЕС должно быть связано с соблюдением правовой государственности и демократических принципов.

По-видимому, граждане Польши и Венгрии понимают, что ЕС как мирный проект опирается на общие ценности, пишет журналист Der Spiegel. Евросоюз не является государством, в нём нет общей полиции или судебного преследования, он не может отправить нарушителей правил в тюрьму или просто выдворить их. Ему приходится полагаться на то, что входящие в него страны будут придерживаться общих идеалов демократии и правовой государственности. «Если эти ценности будут потеряны, ЕС будет потерян», — заключает корреспондент Der Spiegel Маркус Бекер.