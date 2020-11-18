 

Политику США против Китая вдохновила доктрина сдерживания СССР

18.11.2020, 6:59, Новости дня

Госдеп собирается опубликовать доклад о политике США в отношении Китая, вдохновленный доктриной сдерживания СССР, сообщают СМИ.

Доклад «Элементы вызова со стороны Китая», как пишет Axios, «черпает вдохновение в имевшей большое влияние статье, опубликованной в 1947 году основателем отдела политического планирования, американским дипломатом Джорджем Кеннаном». Кеннан «представил идею сдерживания в качестве стратегии поведения» в отношении СССР, передает ТАСС.

В новом докладе указаны 10 задач США. В частности, указывается на необходимость поддержания «вооруженных сил, которые будут самыми подготовленными и наиболее хорошо оснащенными в мире», а также переоценки системы альянсов. Предполагается создание новых международных организаций для продвижения «демократии и прав человека». 

Госдеп предлагает сотрудничать с Китаем там, где это возможно, и при этом сдерживать Пекин в тех сферах, где власти США сочтут нужным. Также в документе содержится призыв готовить «новое поколение госслужащих», понимающих принципы соперничества с Китаем как с великой державой.

В 1946 году Кеннан в так называемой длинной телеграмме, отправленной в Вашингтон из американского посольства в Москве, сформулировал принципы, которые стали основой для стратегии США по сдерживанию СССР. Позднее Кеннан опубликовал отдельную статью на эту тему. Его взгляды стали определяющими в подходе Вашингтона к отношениям с Москвой в период холодной войны.

Напомним, в США назвали Китай самой большой долгосрочной угрозой для США и обвинил его в попытках украсть американские государственные секреты. Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР.



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