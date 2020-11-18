 

Большинство жителей США выступили за признание Трампом поражения на выборах

18.11.2020, 6:59, Новости дня

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, большинство его участников считают, что президент США Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Такой точки зрения придерживаются 46% (72% опрошенных демократов, 43% независимых избирателей и 17% республиканцев). 32% полагают, что Трамп должен признать поражение, если не сможет подтвердить мошенничество на выборах (21% опрошенных демократов, 34% независимых избирателей и 45% республиканцев). 12% полагают, что Трамп не должен признавать себя побежденным (27% опрошенных республиканцев, 8% независимых избирателей и 3% демократов).

Опрос был проведен с 13 по 16 ноября. В опросе участвовали 1994 зарегистрированных избирателя. Politico не указывает, какая доля опрошенных является сторонниками Республиканской партии, а какая поддерживает демократов. Погрешность составляет плюс-минус два процентных пункта, передает РИА «Новости».

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США. Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.



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