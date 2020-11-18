Военные погибли в результате ударов Израиля по Сирии

18.11.2020, 6:20, Новости дня

Жертвами израильских ударов по территории Сирии стали несколько военных, сообщают информационные агентства.

ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе над Дамаском, перехвачено несколько ракет. Как минимум трое военных погибли, один солдат получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на SANA. В результате атаки был также нанесен материальный ущерб. Израильские силы осуществили обстрел в среду в 03.11 (04.11 мск), предположительно, со стороны Голанских высот, передает РИА «Новости».

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удары по целям на территории Сирии. Израильская сторона заявила, что атаковала цели, связанным с иранскими силам специального назначения «Аль-Кудс» и сирийскими вооруженными силами. По версии Израиля, удары нанесены в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии «Альфа» между Израилем и Сирией c целью атаки израильских сил.

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил ракетные удары по сирийской территории. Так, в конце августа атаке подвергся южный пригород Дамаска. В июле семь сирийских солдат получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по Дамаску. В конце июня центральные и южные районы Сирии подверглись ракетным ударам. СМИ сообщали, что удары нанесли ВВС Израиля.