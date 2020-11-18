 

ФНС потребовала признать компанию Бойко-Великого банкротом

18.11.2020, 6:20, Новости дня

Столичная инспекция ФНС №3 подала в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать компанию Василия Бойко-Великого «Вашъ финансовый попечитель» банкротом.

Дата рассмотрения заявления еще не назначена. «Вашъ финансовый попечитель», как следует из информации на сайте компании, управляет рядом предприятий в разных сферах бизнеса и является крупным акционером агрохолдинга Бойко-Великого «Русское молоко». В июле было прекращено еще одно производство по делу о банкротстве компании. В ФНС тогда пояснили, что долг по обязательным платежам был оплачен в полном объеме, передает РИА «Новости».

Бойко-Великого задержали 19 июня 2019 года по обвинению в растрате в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бойко-Великого обвиняют в растрате почти 89 млн рублей.



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