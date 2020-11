Британский консул в Китае вытащил из реки тонущую девушку, местные даже не пытались ее спасти

18.11.2020, 6:00, Новости дня

Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон 14 ноября спас тонувшую в реке китайскую студентку из Уханя. Об этом 16 ноября сообщило издание The Guardian.

Дипломат проходил у реки, когда увидел, что 24-летняя женщина поскользнулась на камнях и упала в воду. На видео, снятом очевидцами, видно, как она борется с течением, потом исчезает под мостом и вскоре появляется из-под него лицом вниз, по-видимому, без сознания.

Эллисон снял обувь и прыгнул в реку. Тогда присутствующие бросили в воду спасательный круг, благодаря которому дипломат смог доплыть с девушкой до берега.

В социальных сетях задавались вопросом, почему местные жители, стоявшие на берегу, даже не попытались вытащить девушку. The Guardian пишет, что причины такой реакции окружающих могут быть в том, что очень немногие китайцы умеют плавать, кроме того, местные жители опасаются, что их обвинят в причинении вреда во время попытки спасения.

В соцсетях Эллисона теперь называют героем.

Издание пишет, что семья спасенной девушки в знак благодарности пригласила 61-летнего британского дипломата на ужин.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China * (@ukinchina) November 16, 2020