Британский консул в Китае вытащил из реки тонущую девушку, местные даже не пытались ее спасти
18.11.2020, 6:00, Новости дня
Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон 14 ноября спас тонувшую в реке китайскую студентку из Уханя. Об этом 16 ноября сообщило издание The Guardian.
Дипломат проходил у реки, когда увидел, что 24-летняя женщина поскользнулась на камнях и упала в воду. На видео, снятом очевидцами, видно, как она борется с течением, потом исчезает под мостом и вскоре появляется из-под него лицом вниз, по-видимому, без сознания.
Эллисон снял обувь и прыгнул в реку. Тогда присутствующие бросили в воду спасательный круг, благодаря которому дипломат смог доплыть с девушкой до берега.
В социальных сетях задавались вопросом, почему местные жители, стоявшие на берегу, даже не попытались вытащить девушку. The Guardian пишет, что причины такой реакции окружающих могут быть в том, что очень немногие китайцы умеют плавать, кроме того, местные жители опасаются, что их обвинят в причинении вреда во время попытки спасения.
В соцсетях Эллисона теперь называют героем.
Издание пишет, что семья спасенной девушки в знак благодарности пригласила 61-летнего британского дипломата на ужин.
We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe
— UK in China * (@ukinchina) November 16, 2020
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