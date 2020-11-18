 

Британский консул в Китае вытащил из реки тонущую девушку, местные даже не пытались ее спасти

18.11.2020, 6:00, Новости дня

Генеральный консул Великобритании в китайском Чунцине Стивен Эллисон 14 ноября спас тонувшую в реке китайскую студентку из Уханя. Об этом 16 ноября сообщило издание The Guardian.

Дипломат проходил у реки, когда увидел, что 24-летняя женщина поскользнулась на камнях и упала в воду. На видео, снятом очевидцами, видно, как она борется с течением, потом исчезает под мостом и вскоре появляется из-под него лицом вниз, по-видимому, без сознания.

Эллисон снял обувь и прыгнул в реку. Тогда присутствующие бросили в воду спасательный круг, благодаря которому дипломат смог доплыть с девушкой до берега.

В социальных сетях задавались вопросом, почему местные жители, стоявшие на берегу, даже не попытались вытащить девушку. The Guardian пишет, что причины такой реакции окружающих могут быть в том, что очень немногие китайцы умеют плавать, кроме того, местные жители опасаются, что их обвинят в причинении вреда во время попытки спасения.

В соцсетях Эллисона теперь называют героем.

Издание пишет, что семья спасенной девушки в знак благодарности пригласила 61-летнего британского дипломата на ужин.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe

— UK in China * (@ukinchina) November 16, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Путин присвоил Михалкову звание героя труда

25.08 / Ефремов повторно заявил, что находился на пассажирском месте в момент ДТП

07.10 / Путин высказался о публичном праздновании дня рождения

03.08 / Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке до 15 процентов

15.10 / Кремль назвал условие размещения миротворцев в Карабахе

07.10 / Подземный протест на Криворожском железорудном комбинате продолжают 22 шахтера – глава профсоюза

11.09 / Небензя сравнил ситуацию с Навальным с грязной постановочной игрой

30.09 / Дебаты Трампа и Байдена смотрят 100 миллионов американцев

02.08 / Патриарх Кирилл объяснил, кто распространяет слухи о его богатстве

15.08 / Боевики четыре раза нарушили режим полного прекращения огня – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска