“Бл…дство в Раде”. СМИ зафиксировали, как нардеп от “Слуги народа” пересылает видео с обнаженной женщиной своему коллеге

18.11.2020, 6:00, Новости дня

Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Анатолий Драбовский во время перерыва в Верховной Раде Украины отправил своему коллеге и соседу по месту в рабочем зале Олегу Тарасову видео с полуобнаженной женщиной. Соответствующее видео 17 ноября заснял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Журналист зафиксировал, что из-за того, что на мобильном телефоне Драбовского, где также присутствовали эротические фотографии, оказалось мало памяти, нардеп удалил видео брифинга Минздрава.

“Новое бл…дство в парламенте”, – прокомментировал инцидент бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

https://www.facebook.com/igor.mosijcuk/videos/3505879716155437/

По информации ЦИК, Драбовский избран народным депутатом Рады IX созыва на досрочных парламентских выборах 2019 года по избирательному округу №12 в Винницкой области. Олег Тарасов – народный депутат от “Слуги народа”, №74 в избирательном списке партии. Член комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

62-летний Драбовский, являющийся членом комитета Верховной рады по вопросам бюджета, до избрания в Раду был ректором Винницкого кооперативного института.