СТРАНА – журналисты заподозрили мужа генпрокурора Украины в коррупционных схемах

18.11.2020, 5:55, Новости дня

Украинские журналисты выяснили, что муж генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился, получил денежную компенсацию, а потом устроился обратно на работу. Как пишет «СТРАНА», кроме того, расследователи заметили, что Колесник в ноябре 2019 года был переведён в Киев и получил звание полковника вскоре после того, как его жена стала депутатом от партии «Слуга народа».



Reuters

Заместитель начальника департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, уволился, получил денежную компенсацию, а потом устроился обратно на работу. Как пишет «СТРАНА», это выяснили расследователи с портала Bihus.info.

Как стало известно журналистам, Денис Колесник уволился со службы и восстановился на ней уже через 10 дней. При этом при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно 770 тыс. гривен.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты-расследователи, Денис Колесник в ноябре 2019 года был переведён в Киев и получил звание полковника. Это произошло вскоре после того, как его жена стала депутатом от партии «Слуга народа».