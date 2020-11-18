 

Euronews – Европарламент возобновил слушания о лишении Пучдемона депутатского иммунитета

18.11.2020, 5:55, Новости дня

В Европарламенте возобновлён процесс снятия депутатской неприкосновенности с бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других депутатов, также выступающих за выход Каталонии из состава Испании. Рассмотрение этих дел было заморожено на семь месяцев из-за пандемии. Если их лишат депутатского иммунитета, Мадрид может снова потребовать их экстрадиции, передаёт Euronews.

Европейский парламент возобновил процесс снятия депутатской неприкосновенности с бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Комитет по правовым вопросам рассматривает дело его, а также двух других евродепутатов, выступающих за отделение автономного сообщества от Испании, — Тони Комина и Клары Понсати.

Эта процедура была заморожена на семь месяцев из-за коронавируса. Обсуждения приводились лишь в режиме видеоконференции, и были опасения по поводу возможных утечек информации. Глава комитета заверил, что соблюдается конфиденциальность и другие правила.

АДРИАН ВАСКЕС, евродепутат из Испании: Мы двинулись вперёд только тогда, когда заручились поддержкой всех политических групп, парламентского руководства и юридических служб. Мы не можем допустить, чтобы Европейский парламент, который является оплотом европейского суверенитета, был остановлен пандемией. 

Следующее заседание назначено на 7 декабря, после чего у трёх евродепутатов из Каталонии будет возможность объясниться. Если их лишат иммунитета, что может произойти примерно через четыре месяца, Мадрид может снова потребовать их экстрадиции.

И тогда дела будут переданы правосудию Бельгии и Шотландии, где проживали трое сепаратистов после того, как они скрылись от испанского правосудия, — а оно требует, чтобы каталонские политики предстали перед Фемидой за «подстрекательство к мятежу, растрату и неповиновение закону» в связи с их участием в референдуме о независимости 1 октября 2017 года. А в прошлом году они были демократически избраны в Европарламент. 

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Власти обещали сделать все, чтобы IT-отрасль стала более значимой

13.09 / В мире установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 – ВОЗ

19.10 / Близкие родственники Пальчевского живут в РФ, племянник – член “Единой России” – СМИ

23.07 / В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

15.08 / Путин и Лукашенко договорились “укреплять союзнические отношения” – Кремль

12.09 / Загадочный космический аппарат Китая может оказаться беспилотником, подходящим для боя

02.08 / Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

05.11 / Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

06.08 / Напавший на прихожан в московском храме получил 1,5 года колонии

09.10 / Летевший из Москвы в Омск самолет экстренно сел на Урале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска