Euronews – Европарламент возобновил слушания о лишении Пучдемона депутатского иммунитета

18.11.2020, 5:55, Новости дня

В Европарламенте возобновлён процесс снятия депутатской неприкосновенности с бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других депутатов, также выступающих за выход Каталонии из состава Испании. Рассмотрение этих дел было заморожено на семь месяцев из-за пандемии. Если их лишат депутатского иммунитета, Мадрид может снова потребовать их экстрадиции, передаёт Euronews.

Европейский парламент возобновил процесс снятия депутатской неприкосновенности с бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Комитет по правовым вопросам рассматривает дело его, а также двух других евродепутатов, выступающих за отделение автономного сообщества от Испании, — Тони Комина и Клары Понсати.

Эта процедура была заморожена на семь месяцев из-за коронавируса. Обсуждения приводились лишь в режиме видеоконференции, и были опасения по поводу возможных утечек информации. Глава комитета заверил, что соблюдается конфиденциальность и другие правила.

АДРИАН ВАСКЕС, евродепутат из Испании: Мы двинулись вперёд только тогда, когда заручились поддержкой всех политических групп, парламентского руководства и юридических служб. Мы не можем допустить, чтобы Европейский парламент, который является оплотом европейского суверенитета, был остановлен пандемией.

Следующее заседание назначено на 7 декабря, после чего у трёх евродепутатов из Каталонии будет возможность объясниться. Если их лишат иммунитета, что может произойти примерно через четыре месяца, Мадрид может снова потребовать их экстрадиции.

И тогда дела будут переданы правосудию Бельгии и Шотландии, где проживали трое сепаратистов после того, как они скрылись от испанского правосудия, — а оно требует, чтобы каталонские политики предстали перед Фемидой за «подстрекательство к мятежу, растрату и неповиновение закону» в связи с их участием в референдуме о независимости 1 октября 2017 года. А в прошлом году они были демократически избраны в Европарламент.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2020 года.