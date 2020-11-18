Немецкий дипломат – в отношении России для Германии важны и санкции, и диалог

18.11.2020, 5:55, Новости дня

Несправедливой и преувеличенной назвал критику в адрес Берлина из-за слишком мягкого отношения к РФ посол Германии в Варшаве Арнда Фрейтаг фон Лорингховен. В беседе с Onet он напомнил, что именно благодаря позиции Берлина санкции были введены и продлеваются. При этом немецкий дипломат подчеркнул, что помимо санкций для Германии в отношениях с Россией также важен и диалог.



Reuters

Новый посол Германии в Варшаве Арндт Фрейтаг фон Лорингховен не первый немецкий посол, отец которого во время войны служил в вермахте, однако принятие именно его кандидатуры польской стороной серьёзно затянулось по времени. Хотя в прошлом польские власти не считали этот биографический факт проблемой, тем не менее теперь, кажется, исторические вопросы всё чаще бросают тень на польско-немецкие отношения, пишет Onet.

«Я думаю, что нам, немцам, следует сделать намного больше, чтобы в большей степени принимать во внимание польскую чувствительность и просто знать больше и разбираться лучше в истории», — заявил в беседе с порталом немецкий дипломат.

Посол также признал, что дипломатическая командировка в Польшу, безусловно, представляет собой определённый вызов, потому что Польша выступает одним из важнейших иностранных партнёров Германии. «С Польшей нас связывает не только трагическая история, но и потрясающие возможности в будущем», — добавил он. В беседе он, однако, признал, что ещё не имел возможности встретиться с вице-премьером Ярославом Качиньским, но он, безусловно, хочет пообщаться со всеми политиками, которые играют существенную роль в польско-немецких отношениях.

Конечно, Арндт Фрейтаг фон Лорингховен не отрицает, что на историческом фронте будет непросто, но кроме исключительно двусторонних отношений появляются и европейские — вопрос верховенства закона и распределение средств ЕС. В качестве другой важной темы он назвал внешнюю политику, в особенности в отношении РФ и США.

Он напомнил, что американцы только что избрали нового президента Джо Байдена, который точно сделает выбор в пользу мультилатерализма, отличного от антиевропейской политики Дональда Трампа. Берлин, Париж и Варшава, безусловно, станут серьёзными партнёрами Вашингтона, поэтому Германия намерена тесно сотрудничать с Польшей, с одной стороны, и с Францией, с другой, с целью разработки подхода к этой новой версии американской политики.

Тему противоречивого российско-немецкого газопровода посол Германии прокомментировал следующим образом: «Ну что ж, на «Северный поток — 2» мы смотрим совершенно иначе. Однако я считаю, что важно объяснять и слушать аргументы обеих сторон: с одной стороны, мы в Германии должны очень серьёзно относиться к озабоченности поляков… Одновременно мы намерены и дальше диверсифицировать источники поставок энергии, впрочем, мы решили это от лица ЕС в рамках Энергетического союза».

При этом он обратил внимание на то, что Германия, в принципе, выступает против введения санкций одним государством — в данном случае США — в отношении третьих стран без одобрения Совета Безопасности ООН. «Здесь речь идёт не только о «Северном потоке», но и в целом о некой философии международных отношений», — уточнил он.

Дипломат также объяснил, что завершение строительства российско-немецкого газопровода не приведёт к тому, что Германия или другие партнёры по ЕС будут импортировать больше газа из России. По его мнению, «Северный поток — 2» — это просто ещё один вариант осуществления поставок российского газа в Центральную Европу, а вырастет ли объём его импорта, покажет только будущее.

В интервью Арндт Фрейтаг фон Лорингховен также подтвердил, что Основополагающий акт РФ — НАТО не потерял свою силу, и это позиция не только Германии, но и позиция НАТО в целом, в том числе США. «НАТО не хочет отказываться от Основополагающего акта, потому что он выступает в качестве фундамента какой-либо стабильности между НАТО и Россией, но, конечно, мы также очень критически смотрим на политику России», — констатировал он. При этом он уверил, что Германия решительным образом поддерживает укрепление восточного фланга НАТО, потому что безопасность Польши и региона Балтийского моря — это и её безопасность.

Немецкий посол воспользовался ситуацией и посетовал, что считает несправедливой и преувеличенной критику в адрес Германии. «Говорится, что Берлин с удовольствием отказался бы от санкций, но я осмелюсь сказать, что именно благодаря Берлину санкции были введены, а затем продлены. Мы считаем, что в отношениях с Россией мы одновременно должны прибегать к политике санкций и поддерживать диалог. Диалог также, если не прежде всего, необходим с теми странами, к которым мы очень критически относимся», — доходчиво разъяснил дипломат.

«Конечно, мы хотим поддерживать диалог с Россией, но именно с Польшей, Францией, Литвой и другими странами, а не с Россией, мы в НАТО и ЕС… Прямо говоря, мы вместе с Польшей являемся частью Запада, а РФ — нет… мы находимся в одном военно-экономическом блоке, а РФ вне его», — добавил он. «С вашего разрешения я вернусь к вопросу санкций, которые мы ввели против РФ в 2014 году. Кто-то может сказать, что РФ не отступила с оккупированных украинских территорий, но я скажу, что, возможно, в какой-то момент Россия остановилась именно из-за наших совместных действий», — резюмировал в беседе с Onet посол Германии в Варшаве Арндт Фрейтаг фон Лорингховен.