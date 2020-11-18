Мнение: Вам, психоаналитики!

18.11.2020, 5:30, Разное

Со мной тут одна знакомая поделилась пикантным наблюдением, связанным с мостом. Была у нее в приятелях парочка, девушка и молодой человек, любившие по вечерам, гуляя по еще по доковидной Москве, ходить на мост и смотреть с него на движущийся внизу поток машин. Хорошая релаксация, не правда ли? Современный буддизм. И вот какая странность: вскоре они заметили, что все время как-то так получается, что когда выбирает молчел, то они стоят над той частью моста, ИЗ-ПОД которой вырываются машины и уносятся вдаль; а когда девушка, наоборот, она всегда останавливается и смотрит на поток, который двигается НА нее и исчезает внизу под нею…

Я потом стал на мостах приглядываться – и да, любопытная особенность: женщины почему-то чаще стоят и смотрят на “входящий” поток, а мужчины – на исходящий.

Теряюсь в догадках – с чего бы это?

Но хотя бы теперь, вооруженные новым знанием, мы, глядя на фотографии с мостов, можем сразу различать – какие мужские, а какие женские.

(фото – Станислава Забурдаева)