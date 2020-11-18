Мнение: Цена одновекторности

18.11.2020, 5:25, Разное

Лукашенко про уход от многовекторности.

«Я удивляюсь и не совсем понимаю, почему против нашей многовекторности подскочили некие силы в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы они сказали, какие в связи с этим они имеют к нам претензии. Мы ведь четко заявили о том, что наш ближайший союзник, родные нам страна и народ – это Россия и россияне… Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят» (с) Лукашенко

Фактически, это стадия торга, так как западные векторы многовекторной политики Белоруссии уже обрубили.

И как видим, многовекторность не является чем-то, от чего не отказываются. Существует вопрос цены смены курса.

Особенно в условиях краха отношений Белоруссии с Западом.

"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека" (с) Макей

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«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 года Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде» (с) МИД Белоруссии

И так далее. И дальше на этом направлении лучше не станет.

Поэтому, добившись относительной стабилизации ситуации внутри страны (включая снижение численности протестных акций, разгром политического крыла оппозиции и пресечение попыток забастовок на предприятиях) и консолидировав вокруг себя государственный аппарат и силовиков, Лукашенко очевидно пытается выторговать у РФ лучшие условия, о чем он и говорит открытым тестом, где у одновекторности есть цена. Но по всей видимости, запрошенная цена пока что Кремль не устраивает, ввиду чего кулуарный торг продолжается, периодически просачиваясь в прессу с российской или белорусской стороны.

Оценивать тут что-то сложно, так как до конца непонятно, о чем именно торгуются стороны (особенно в случае с хотелками Белоруссии), хотя в принципе понятно, что Россия хочет добиться от Лукашенко подписания необходимых дорожных карт, которые будут вести к созданию единого эмиссионного центра, более интегрированной оборонной политики, дальнейшей унификации законодательства и т.д.

Лукашенко же остается верен себе и даже в объективно сложных условиях (когда его внутренняя легитимность подверглась серьезной атаке, а внешняя частично подорвана – в том числе и ввиду его собственных ошибок и недооценки угрозы цветного сценария), он пытается лавировать и выторговывать лучшие условия. Батька никогда не сдается (в бойцовских качествах ему не откажешь, что он отлично показал в ходе протестов) и продолжает попытки гнуть свою линию.

Чем он собственно и занимался с 1994 года, обеспечив себе длительное политическое будущее. Как никак, он самый многовекторный из всех многовекторных. Кучма и Янукович по сравнению с ним ясельная группа детского сада.

И хотя у нас его иногда любят представлять глупым колхозником, на деле, он весьма прагматичный и хитрый политик – глупец с такими стартовыми условиями (которые были много хуже, чем на Украине) там бы не задержался. Ну и можно еще отметить, что "если Лукашенко так глуп, как его пытаются рисовать некоторые российские СМИ, то почему же его никак не могут политически прогнуть?".

Но в текущих реалиях, это все конечно лирика. Фактический крах западных векторов белорусской многовекторности действительно создает определенные условия, чтобы на этот раз стороны наконец договорились о цене.