 

Мнение: О последнем прибежище русских негодяев

18.11.2020, 5:20, Разное

Вот прямо порвало

Вы никогда не задумывались, почём нынче Родину любить? Аккордно и сдельно, оптом и в розницу.

А зря. Ценник на это в современной России – просто конский. Особенно в сравнении с тем, на что у российского бюджета по укоренившейся традиции #денегнет.

Вы только вдумайтесь в эту цифруТри с половиной миллиарда рублей.

Именно столько депутаты Госдумы предлагают потратить на патриотизм. На воспитание в лубочном духе «#Россия – священная наша держава» и проч. На пропаганду русского превосходства над мировой бездуховностью. Но по факту – на пропаганду милитаризма.

Ещё один пакет поправок к проекту #бюджета на 2021-23 гг – патриотический – был предложен депутатами «Единой России» и получил одобрение правительства и комитета ГосДумы по бюджету и налогам. Он предусматривает, что в общей сложности на патриотическое воспитание граждан РФ будет выделена сумма в 3,5 миллиарда рублей. Об этом с гордостью рассказал глава комитета Андрей Макаров.

Предыдущая госпрограмма «Патриотическое воспитание граждан РФ» была принята в январе 2016 года, и в этом году её срок истекает. Она обошлась бюджету более чем вдвое дешевле – 1,66 млрд руб. за 4 года. Целями той программы были названы развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооружённых Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, а также развитие практики шефства воинских частей над образовательными

Нынче в дополнение к ней предложено также развивать у подрастающего поколения «чувство гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации». Этим будут заниматься более 55 тыс. специально обученных патриотов.

Конечно, в масштабах бюджетных триллионов все эти патриотические миллиарды – даже не копейки, а меньше. Но ведь и копейка рубль бережёт. Особенно сейчас, когда Минфин усиленно занимает в долг, а благополучная Москва жалуется на нехватку средств и бюджетный дефицит. Но на последнее прибежище негодяев © #деньги очевидно нужнее.

Вопрос знатокам: сколько федеральный бюджет #США ежегодно тратит на патриотическое воспитание молодых американцев?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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