Мнение: Обама. Цитата

18.11.2020, 4:50, Разное

Бывший президент США Барак Обама считает, что главными препятствиями на пути России к статусу сверхдержавы являются недостаточное количество союзников и военных баз. Такое мнение Обама выразил в своей новой книге "Земля обетованная" (A Promised Land), поступившей во вторник в продажу. Ну, и еще оттуда же: "…России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений", – считает Обама…"

Не читал, но и не осуждаю. Сложно сказать, что именно имел в виду ТАСС, дергая именно эти цитаты (при условии, что это именно цитаты, а не вольная отсебятина), но в целом Обама не сказал ничего нового. Вообще.

Дело не в военных базах и союзниках – это как раз производное. И даже не в состоянии экономики, хотя неблестящее положение дел, да еще и в хронической стадии, неизбежно вызывает вопросы – что-то тут не так.

Россия – это примерно 2% населения Земли. И 20 процентов мировых запасов природных ресурсов. "Ресурсное проклятие", – как изящно выразился еще в 18 году вице-премьер Гордеев.

При таком положении дел (а оно никак не зависит от правящего в настоящий момент режима в России), оно – положение – есть данность. С которой нужно уметь работать.

В сущности, есть две прямые стратегии, как именно совместить 2% населения и 20% мировых запасов ресурсов. Первая стратегия – режим осажденной крепости. Что логично – хищные соседи (и дальние, и ближние) с вожделением смотрят за наш забор и полагают такое положение дел несправедливым. И их можно понять: распределение ресурсов вообще неравномерно, кому-то повезло, а кому-то нет. Кому-то повезло несказанно, а кто-то вообще не имеет ничего. В общем, желающие поживиться, конечно же, найдутся.

Поэтому и осажденная крепость. Умрем, но не отдадим. А потому все ресурсы – на оборону. Причем оборону активную – как только враг (а кругом сплошные враги при такой постановке вопроса) чуть высунет голову из-за бруствера – в него тут же летит что-то тяжелое. А не высовывай. Соответственно, и от врагов тоже прилетает. И тоже не легче. А потому война и перманентная мобилизация – наше всё.

Но зато – всё свое при себе. Ну, как бы при себе. Народу в такой постановке мало что достается, так как свободных ресурсов нет – все для фронта, все для победы. В итоге в такой стратегии сплошная война и безнадежная бедность. Не для всех, понятно, но бесконечная осада – это понятно что.

Вторая стратегия – найти союзников и окружить свою территорию санитарными кордонами. Одним, потом – вторым, а для верности еще и третьим. Понятно, что это тоже мероприятие затратное, и союзникам придется что-то платить. Причем аппетиты растут: если вчера союзник довольствовался малым, то завтра он потребует побольше. А потом и еще больше. И будет вполне разумен в своей алчности: раз ты от него зависим, то куда ты денешься.

Обе стратегии, прямо скажем, так себе. Хотя вторая все-таки дает небольшой, но маневр. Первая стратегия однозначно тупиковая. Поэтому умные люди давно придумали третью, непрямую стратегию. Это идея. Образ будущего, который выглядит настолько привлекательно, что за союз с вами потенциальные союзники готовы будут сами приплачивать – только возьмите.

Конечно, к такой идее предъявляются крайне жесткие требования. Главное из которых – она должна быть открытой. То есть, каждый в ней может найти что-то свое. Национальная идея, к примеру, выглядит скрепно и духоподъемно, но под нее извне никто и никогда не подпишется: почему немцы должны хотеть стать англичанами, американцами или русскими? Уже поэтому любая националистическая идея – это всегда замкнутый кружок друзей, не имеющий никаких перспектив. У Китая, к примеру, никогда не будет союзников, так как китайский образ будущего – это всегда Срединная империя в окружении варваров. Китай может купить лояльность, но верность – никогда.

Любая идея, претендующая на открытость и интерпретацию, всегда наднациональна. В мире создано лишь две реально наднациональных мировых религии – христианство и ислам. Вторым рядом идут более специализированные и более замкнутые на культурную или ментальную особенность и инаковость. Иудаизм, индийские, китайские верования – они, безусловно, переросли чисто национальные границы, но мировым явлением все-таки не стали. Христианство и ислам сумели стать настолько адаптивными, что приспособились практически к любой культуре. Не стану вдаваться в идейную подоплеку этих религий, просто отмечу как факт.

В секулярном поле тоже с мировыми идеями не густо. По сути, их две: свобода и справедливость. Они настолько универсальны и безбрежны в плане толкования, что раздел мира в 20 веке на Запад и советский блок произошел как раз по этим двум идеям. Соответственно, свобода и справедливость формировали два разных образа будущего. Не будем вдаваться, какой из них правильный и лучше, просто тоже отмечу как факт.

Вот, в общем-то, и ответ на цитату Обамы. Сверхдержавой страну делает не количество баз или союзников. Ее делает таковой идея – причем идея мировая. А союзники, базы и экономика – это производная. Причем не всегда даже первая. У России нет никакого образа будущего. Нет никакой идеи. Воровство дружков президента и прочих криминальных деятелей нынешнего режима – это, конечно, не идея. Под такое подписываться не будет никто. Что, спросят они – у нас своего жулья мало, что мы должны ориентироваться на ваше? Мы своих уголовников девать куда не знаем, а тут еще ваша шпана с объятиями. Поэтому на путинскую Россию клюют только совсем безнадежные уродцы, воры и шваль. Да и то – пока платят. Так что в определенном смысле Обама прав – у гопников союзников нет и не может быть по определению.