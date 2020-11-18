Мнение: Письмо: “Мы не чувствуем себя ущербными”

18.11.2020, 4:45, Разное

А вот так многие женщины представляют себе независимость.

ewanglee

Здравствуйте, Эволюция!

Подскажите как правильно и красиво себя вести.

В 33 забеременела от мужчины В., с которым жила на тот момент всего 3 месяца. Решила рожать несмотря на его очевидное нежелание, проблемы на работе. В. никому из родных не сообщил, надеялся “а вдруг что-нибудь случится и я потеряю ребенка”. Боялась, подозревала его в попытках медикаментозно спровоцировать выкидыш. Ушла к подруге. Через две недели, на 4-5 месяце беременности расстались(он был инициатором), наговорили друг другу кучу гадостей.

Я вернулась домой и постаралась вычеркнуть этого человека из жизни.

Через неделю после выписки из роддома, послала фото малышки ему и его сестре. Сестра сразу откликнулась, В. так и не открыл сообщение.

(Сначала независимо ушла к подруге, потом независимо – на шею родителям. Дальше решительно вычеркнула человека из жизни и поэтому послала ему фото малышки, а потом его сестре, и очень ждала, когда же он откликнется)

Его родители ,не сразу, приняли единственную внучку. Сейчас они и тетка души не чают в девочке (которая, к слову, копия биологического отца). С бабушкой/дедушкой видимся раз в год, но ежемесячно созваниваемся. Очень признательна за подарки моей дочери.

(Родители не хотели принимать, но им пришлось. И “душу не чаять” она тоже заставила щипцами и скалками)

Прошло 4,5 года как родилась дочь, за это время В. ни разу не появлялся, в разговорах с его родными не фигурировал. Ребенок знает, что у него нет папы. Мы не чувствуем себя ущербными. Я живу, работаю, учусь, наслаждаюсь материнством. Ребенок- мое вдохновение. Сегодня на карту от него пришел перевод. Вернула. Он перевел обратно…

Как показать, что ему не рады? Что ему вообще нет места в нашей жизни? Нам ничего от него не нужно, только безучастность.

(Она уже предвкушает камбэк и ликует. 4,5 лет бомбардирует родителей его фотографиями своей дочки, а они показывают ему и все вместе вынуждены обсуждать сиротинушку)

Помогите пожалуйста!

Спасибо!