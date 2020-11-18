 

Мнение: Письмо: “Мы не чувствуем себя ущербными”

18.11.2020, 4:45, Разное

А вот так многие женщины представляют себе независимость.

ewanglee

Здравствуйте, Эволюция!

Подскажите как правильно и красиво себя вести.

В 33 забеременела от мужчины В., с которым жила на тот момент всего 3 месяца. Решила рожать несмотря на его очевидное нежелание, проблемы на работе. В. никому из родных не сообщил, надеялся “а вдруг что-нибудь случится и я потеряю ребенка”. Боялась, подозревала его в попытках медикаментозно спровоцировать выкидыш. Ушла к подруге. Через две недели, на 4-5 месяце беременности расстались(он был инициатором), наговорили друг другу кучу гадостей.

Я вернулась домой и постаралась вычеркнуть этого человека из жизни.

Через неделю после выписки из роддома, послала фото малышки ему и его сестре. Сестра сразу откликнулась, В. так и не открыл сообщение.

(Сначала независимо ушла к подруге, потом независимо – на шею родителям. Дальше решительно вычеркнула человека из жизни и поэтому послала ему фото малышки, а потом его сестре, и очень ждала, когда же он откликнется)

Его родители ,не сразу, приняли единственную внучку. Сейчас они и тетка души не чают в девочке (которая, к слову, копия биологического отца). С бабушкой/дедушкой видимся раз в год, но ежемесячно созваниваемся. Очень признательна за подарки моей дочери.

(Родители не хотели принимать, но им пришлось. И “душу не чаять” она тоже заставила щипцами и скалками)

Прошло 4,5 года как родилась дочь, за это время В. ни разу не появлялся, в разговорах с его родными не фигурировал. Ребенок знает, что у него нет папы. Мы не чувствуем себя ущербными. Я живу, работаю, учусь, наслаждаюсь материнством. Ребенок- мое вдохновение. Сегодня на карту от него пришел перевод. Вернула. Он перевел обратно…

Как показать, что ему не рады? Что ему вообще нет места в нашей жизни? Нам ничего от него не нужно, только безучастность.

(Она уже предвкушает камбэк и ликует. 4,5 лет бомбардирует родителей его фотографиями своей дочки, а они показывают ему и все вместе вынуждены обсуждать сиротинушку)

Помогите пожалуйста!

Спасибо!

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Прилучный показал в Instagram подросшую 4-летнюю дочь от Муцениеце

01.08 / «Путин сказал “конец” — и все поправились»

15.08 / Испанский диетолог рассказал о пользе чеснока для иммунитета

24.06 / «Секс и сюрпризы»: бывший муж Эвелины Бледанс рассказал, как развивались их отношения с актрисой

07.09 / Скандалы: Министерский механизм для собственного бизнеса

21.09 / Мнение: СССР и Римская Империя, ЛГБТ за Трампа и чем отличается революция от переворота

05.11 / В Госдуму внесли законопроект о неприкосновенности экс-президентов

14.09 / Подполковник СБУ Гордон сообщил о провале операции по посадке самолёта Лукашенко в Киеве

23.07 / Трижды разведённая Екатерина Климова вновь обрела любовь

10.11 / Шепелев вспомнил о временах, когда каждый день выпивал бутылку вина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска